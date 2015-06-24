Партия "Украинское объединение патриотов – УКРОП" официально получила права на использование бренда "УКРОП"

Киев. 24 июня. УНИАН. Политическая партия «Украинское объединение патриотов – УКРОП» заключила лицензионный договор с художником Андреем Ермоленко на использование созданной им символики «УКРОП».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

«Мы собрали эту пресс-конференцию для того, чтобы исключить различные инсинуации, которые в последнее время были в прессе по поводу того, что мы каким-то образом некорректно повели себя по отношению к авторскому праву, к творческому человеку, известному художнику Андрею Ермоленко. Я хотел бы продемонстрировать лицензионный договор, который был заключен в день регистрации партии, а сегодня был подписан акт приема-передачи... Андрей Ермоленко согласился передать «Украинскому объединению патриотов – УКРОП» этот символ. Практически бесплатно. За условную плату – 1 гривня. Мы также договорились о сотрудничестве с художником», - рассказал Корбан.

Он также отметил, что партия не собирается ограничивать использование этого символа среди волонтеров, участников АТО и всех патриотов. «Мы считаем, что это их право носить такой логотип. Они все имеют право носить такой символ», - подчеркнул Корбан.

По словам юриста Александра Санжара, во время пресс-конференции объяснил, почему Ермоленко передал свою авторскую работу за символическую сумму.

«Сумма – 1 гривня, потому что безвозмездно передавать по лицензионным договорам, нельзя. При этом договорились о дальнейшем сотрудничестве, от которого Андрей будет передавать средства на благотворительные цели. Думаю, это будет взаимовыгодно и для него, и для всех патриотов», - сказал он.

В свою очередь, автор символики «УКРОП» Андрей Ермоленко отметил, что часть средств, которые он будет получать по договору о сотрудничестве, передавать детским домам.

«Меня раздражает, когда мои работы или других художников, забирают и ничего не говорят. В данном случае, я понял, что это нормальные люди, которые относятся к авторскому праву с уважением. Я человек аполитичный, но я патриот Украины. Я не поддерживаю ни одну из партий, честно говоря, но однозначно могу сказать, что направление этой партии – патриотическое однозначно, поэтому мне это реально нравится. Мы заключили договор о долгосрочном сотрудничество и хочу всем объяснить, что это делается для того, что у меня есть очень хороший друг, который занимается двумя детскими домами и часть средств от этого сотрудничества, я буду жертвовать детским домам, чтобы средства за символику, шли на хорошее дело», - рассказал художник и отметил, что хочет еще поработать над логотипом партии чтобы он немножко отличался от того, который сейчас носят на шевронах участники АТО.

В свою очередь, народный депутат Украины Виталий Куприй призвал присоединяться к политической партии всех неравнодушных патриотов. Он также обратился к общественности с просьбой информировать о том, если они будут видеть, что в ряды объединения намерены попасть сомнительные личности, чтобы можно было вовремя отреагировать на такие факты.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58060