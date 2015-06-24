Украинская молодежь принимает недостаточное участие в формировании молодежной политики и в политических процессах - отчет ПРООН

Киев. 24 июня. УНИАН. Украинская молодежь принимает недостаточное участие в политических процессах, именно поэтому в стране нужно пересмотреть компонент гражданского образования в обязательной школьной программе, а также разработать механизм обеспечения, при котором молодежь будет принимать активное участие в формировании государственной политики и разработке законодательства.

Об этом говорится в итоговом отчете «Анализ пробелов законодательства Украины о молодежной политике в контексте рекомендаций Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и другими соответствующими политическими документами ЕС, которое в ходе пресс-конференции в УНИАН представила руководитель проекта ПРООН «Укрепление национальной способности для эффективного развития молодежи и ответа на эпидемию ВИЧ-СПИД в Украине» Вера Профази.

По ее словам, цель анализа заключалась в том, чтобы предоставить поддержку Министерству молодежи и спорта Украины и другим соответствующим национальным и местным учреждениям и организациям по применению инновационных подходов к молодежному развитию и введению их в новую политику, стратегию и услуги, связанные с молодежным развитием.

Отчет, в частности, содержит рекомендации, касающиеся процессов разработки молодежной политики и сквозных вопросов, здорового образа жизни и занятий спортом, неформального образования, волонтерства и активной гражданской позиции.

«Основным выводом является то, что в Украине не хватает сотрудничества между различными органами исполнительной власти по работе с молодежными вопросами, а это приводит к отсутствию стратегического видения и неэффективному использованию ресурсов. Другим ключевым выводом является то, что молодежь недостаточно участвует в формировании молодежной политики и в политических процессах вообще», - говорится в выводах итогового отчета.

Одной из приоритетных рекомендаций, предложенных в отчете, является создание межведомственной рабочей группы по вопросам молодежи, которую будет возглавлять департамент молодежной политики Министерства молодежи и спорта, и которая улучшит процессы координации и повысит приоритетность молодежных вопросов в работе правительства. Отмечается, что рабочая группа может также иметь механизм обеспечения, благодаря которому молодежь будет принимать участие в определении повестки дня, разработке законодательства и политике по вопросам молодежи, это может быть зафиксировано в соответствующем нормативно-правовом акте.

«Другим важным сквозным пробелом законодательства и политики по вопросам молодежи является то, что удовлетворению потребностей наиболее уязвимых категорий не уделено достаточно внимания... в сфере популяризации здорового образа жизни и занятий спортом в течение последнего десятилетия, вероятно, удалось достичь определенных результатов, в частности относительно создания в стране клиник, дружественных к молодежи. Однако необходимо предпринять усилия для обеспечения того, чтобы принципы, дружественные к молодежи, были внесены в законодательство и политику и применялись всеми основными учреждениями здравоохранения, а не только клиниками, дружественными к молодежи», - говорится в выводах отчета.

Кроме того, отмечается, что в том, что касается неформального образования, необходимо направить усилия на разработку законодательной базы для аккредитации и регистрации программ неформального образования, однако нужно также обеспечить, чтобы новые нормативно-правовые акты не создавали слишком жесткой или бюрократической системы организации неформального образования.

«Активная гражданская позиция это сфера, которая требует определенного реформирования для обеспечения того, чтобы молодежь имела возможность участвовать в социальной и политической жизни. В частности, нужно пересмотреть компонент гражданского образования в обязательной школьной программе, а также положения и меры по поощрению школьных советов, выделять места для представителей наиболее уязвимых и отделенных групп молодежи. Необходимо также разработать механизм обеспечения, при котором молодежь будет принимать активное участие в формировании государственной политики и разработке законодательства систематическим и действенным способом», - говорится в документе.

Отчет подготовлен в рамках проекта Программы развития ООН «Укрепление национальной способности для эффективного развития молодежи и ответа на эпидемию ВИЧ-СПИДа в Украине» по заказу и при содействии Министерства молодежи и спорта Украины.