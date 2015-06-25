Использование интернет-технологий в фискальной системе упростит регистрацию и учет расчетно-кассовых операций – эксперты

Киев. 25 июня. УНИАН. Использование информационных и облачных технологий в фискальной системе станет эффективным механизмом детенизации экономики и борьбы с коррупцией, а также позволит упростить регистрацию и учет расчетно-кассовых операций (РКО).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель немецкой компании N.KRAT Services GmbH Александр Спиндлер.

«Мы назвали данное решение «фискальным облаком» в соответствии с мировыми стандартами. Под облаком подразумевается некая информационно-техническая площадка, которая имеет функции и предоставляет возможности коммуникации потребителей и государства», - сказал Спиндлер.

По его словам, пользователями «фискального облака» смогут стать все бизнес-структуры, которые принимают наличные средства в качестве оплаты товаров и услуг от конечных потребителей. При этом данная интернет-площадка создаст безопасную и доверительную среду передачи данных для регистрации и учета (РКО), а также позволит выдавать фискальные чеки как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, «фискальное облако» подразумевает возможность доступа, обработки и анализа полученных данных в режиме реального времени и прозрачность взаимоотношений потребителей, бизнеса и Фискальной службы.

«Это не инструмент контроля над бизнесом со стороны государства. Это инструмент, который позволит обеспечить эффективный диалог бизнеса с государством», - подчеркнул Спиндлер.

При этом он призвал другие украинские IT-компании принять участие в разработке данной системы.

«Мы предлагаем рассмотреть модель. А кто и как будет реализовывать эту модель – это вопросы, которые необходимо обсудить», - сказал Спиндлер, добавив, что исключительным правообладателем данных этой системы должна быть налоговая инспекция.

Присутствовавший на пресс-конференции эксперт международного фонда «Сокращение рисков» по правовым вопросам Андрей Волков отметил, что данная технология может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией, так как позволит минимизировать взаимоотношения между бизнесом и государством.

При этом Волков акцентировал внимание на том, что данная интернет-площадка поможет решить две важные проблемы малого и среднего бизнеса по внедрению регистраторов расчётных операций (РРО): дополнительные вложения для внедрения кассовых аппаратов и их обслуживания, а также дискриминационные условия ведения бизнеса по сравнению с другими участниками рынка, в частности банками.

«Средствами «фискального облака» мы пытаемся объяснить, что не надо от граждан уходить в какую-то тень, создавать теневую экономику. Все должны работать в пределах одного правового поля и экономических принципов», - подчеркнул Волков.

Он также сообщил, что на сегодняшний день на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №1088 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», который, по мнению эксперта, и создает неравные правила игры на рынке.

«Если законопроект №1088 примут в редакции от 4 июня 2015 года, то он установит неравные права и обязанности между субъектами хозяйствования, в частности, между банками и теми обычными субъектами предпринимательской деятельности, которые продают товар на том же рынке», - заявил Волков.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года 96,7 тыс. физических лиц - предпринимателей, которые работают по правилам третьей группы плательщиков единого налога, должны в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс использовать кассовые аппараты, а с 1 января 2016 года указанное требование распространится также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

С 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, которые предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности.

В соответствии с изменениями в Налоговый кодекс от 28 декабря 2014 года, в Украине внедрено поэтапное расширение сферы применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли и услуг.

Внедрение обязательного использования РРО является одним из требований Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества с Украиной.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58069