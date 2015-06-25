В Киеве система реагирования и защиты населения полностью готова к чрезвычайным ситуациям – КГГА

Киев. 25 июня. УНИАН. Власти Киева с начала года проинспектировали 2 тыс. 308 защитных сооружений города, система реагирования и защиты населения столицы полностью готова к чрезвычайным ситуациям.

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему: «Катастрофы: готовность государства и населения принять вызов» заявил начальник Управления чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

«На сегодняшний день руководством города была проведена полная инспекционная проверка всех защитных сооружений, объектов двойного использования, которые могут использоваться как защитные сооружения для населения города. Сегодня мы говорим о том, что фонд гражданской защиты, фонд защитных сооружений состоит из 2 тыс. 308 простейших укрытий в 189 подземных переходах, у нас более 200 паркингов, 47 станций метрополитена - это объекты, которые составляют фонд защитных сооружений», - сказал Ткачук.

Кроме того, по его словам, проверена и приведена в готовность система оповещения, которая может приводиться в действие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угроз.

«Мы пересмотрели с начала года планы реагирования и планы взаимодействия между разными подразделениями ГСЧС, нашими коммунальными аварийными службами... Мы сегодня можем говорить, что система реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, которые могут сложиться в городе, полностью готова. Мы знаем весь перечень ЧС, которые примерно могут произойти, исходя из техногенной ситуации города, знаем количество потенциально опасных объектов, по каждому объекту отработано аварийно-спасательное обслуживание», - сказал Ткачук. По его словам, таких потенциально опасных объектов насчитывается 605.

Вместе с тем, Ткачук напомнил, что главный способ оповещения населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций - это сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств, обозначающих сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и прослушать сообщение Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По словам Ткачука, на каждый случай чрезвычайных ситуаций подготовлены варианты сообщений.

После подачи звуковых сигналов (сирены, гудки и тому подобное) передается речевая информация о чрезвычайной ситуации. Прослушав сообщение, гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями.

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве Светлана Водолага подчеркнула, что каждый на сайте КГГА в разделе «Защита населения Киева в случае чрезвычайных ситуаций» может ознакомиться с подробной информацией, как выжить во время техногенных катастроф или военного конфликта в городе, как вести себя в нестандартной ситуации и что делать, чтобы просуществовать несколько дней (или больше), ожидая помощи.