Украина нуждается в ужесточении ответственности за нарушения в сфере обращения с отходами – эксперт

Киев. 25 июня. УНИАН. В Украина в настоящее время необходимо существенно ужесточить административную, и ввести уголовную ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами.

Такое мнение на круглом столе в УНИАН высказал генеральный директор ассоциации «Украинский экологический альянс», депутат киевского городского совета Олег Костюшко.

«У нас совершенно не урегулировано законодательство в сфере обращения с отходами по части ответственности хозяйственных учреждений и субъектов, занятых в этой сфере. Необходимо повысить уровень ответственности до уголовной», - сказал эксперт. При этом он привел пример, что в американском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за перевозку отходов лицом, не имеющим соответствующей лицензии на перевозку бытовых или иных отходов.

По словам эксперта, в Украине необходимо поднять уровень административного наказания за нарушения при обращении с отходами в несколько раз. «Не может так быть, что загрязнить окружающую среду стоит, к примеру 10 тыс. грн, а штраф за ее загрязнение – 1 тыс. грн», - отметил Костюшко.

Он считает, что введение уголовной ответственности в Украине поможет выровнять «запросы общества и то, что делает общество» для сохранения чистоты окружающей среды.

В числе неотложных направлений развития законодательства в сфере обращения с отходами Костюшко выделил унификацию терминологии законодательства Европейского Союза, введение раздельного сбора отходов, повышение ответственности производителей, а также необходимость определения права собственности на отходы.

«Должна быть проведена граница права собственности, которая, очевидно, должна заканчиваться в тот момент, когда человек бросил в мусорный бак свои отходы», - подчеркнул эксперт.

Более того, он считает необходимым передать управленческие полномочия в этой сфере в компетенцию местных властей, так как в большинстве стран цивилизованного мира вопросы, связанные с отходами, решаются на местном или региональном уровне. В Украине же на сегодняшний день управленческие решения разрабатываются на уровне министерств в виде директив и не предполагают конкретного лица, которое несет ответственность за выполнение того или иного поручения или бездействие.

При этом ассоциация предлагает упростить процедуру заключения договоров по предоставлению услуг по обработке и утилизации отходов, а также внести изменения в систему тарифообразования, в частности, выделить услуги обращения с отходами из общей платы за содержание придомовой территории, ввести отдельную тарификацию каждой составляющей процесса обращения с отходами, в частности сбора, сортировки, переработки и захоронения.

В свою очередь присутствовавшая на круглом столе представитель Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Людмила Полтораченко сообщила, что сейчас Министерство экологии делает официальный перевод законодательства Европейского Союза в сфере обращения с отходами, которое будет имплементировано в законодательство Украины сразу после окончания перевода.

«Когда будет официальный перевод европейского законодательства по определению терминологии процессов обращения с отходами, тогда и будут внесены изменения в закон», - сказала Полтораченко, добавив, что эта терминология автоматически распространится и на процессы обращения с бытовыми отходами, которые составляют 5% от общего количества отходов страны.

Ряд других ведущих специалистов в сфере переработки отходов, присутствовавших на круглом столе в УНИАН, сошлись во мнении о необходимости реализации информационной стратегии, целью которой является донесение важности обращения с отходами как до населения, так и до правительства с целью принятия конкретных политических решений.

Как сообщал УНИАН, ранее ассоциация «Украинский экологический альянс» выступила с инициативой создания комплексного механизма обращения с отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

Кабинет министров Украины на заседании 18 марта отменил правительственное постановление №915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, данное решение позволит либерализировать рынок утилизации отходов и создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский экологический альянс» является всеукраинским объединением организаций и компаний, основными направлениями деятельности которых являются сбор, уничтожение и переработка различных отходов, уборка мусора, борьба с загрязнением.

При этом в ассоциации представлены ведущие предприятия-перевозчики города Киева.