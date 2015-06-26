Киевляне считают главными проблемами столицы коррупцию, качество коммунальных услуг и проблему очистных сооружений – исследование

Киев. 26 июня. УНИАН. Жители Киева считают ключевыми проблемами столицы коррупционные правонарушения в городских органах власти, низкое качество коммунальных услуг и проблему очистных сооружений, в частности аварийное состояние Бортнической станции аэрации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель директора компании InMind Елена Бондарчук в ходе презентации результатов независимого исследования «Актуальные проблемы города Киева глазами киевлян», проведенного совместно с Ассоциацией наружной рекламы Украины.

«Топ-3 проблемы: коррупция в городских органах власти - 89% киевлян назвали эту проблему как важнейшую; качество коммунальных услуг и проблема изношенности коммунальной инфраструктуры - 88%; проблема очистных сооружений и аварийное состояние Бортнической аэрационной станции - 88%», - сказала Бондарчук.

По её словам, среди существенных проблем Киева горожане также выделили квартирные кражи (85% респондентов), сокращение количества парков и зон отдыха (85%), качество дорог на основных магистралях города и дорожное покрытие во дворах (85%), хаотичная и незаконная застройка города (82%).

Бондарчук также отметила, что важной проблемой в столице также считается избыточное количество наружной рекламы на улицах города, однако только треть опрошенных киевлян посчитали её первоочередной для решения.

«Проблема чрезмерного количество наружной рекламы на улицах города в разы менее болезненна и менее значима для киевлян. Она никак не относится к приоритетным… Данная проблема беспокоит 33% киевлян, то есть это в три раза меньше по сравнению с проблемами коррупции», - подчеркнула Бондарчук.

В то же время, согласно исследованию, только 7% опрошенных жителей столицы считают, что в Киеве необходимо убрать как можно больше рекламных щитов или вообще её запретить. При этом 26% киевлян полагают, что не стоит сокращать количество наружной рекламы, а нужно добиться, чтобы каждая рекламная плоскость была легальной и приносила деньги в бюджет города.

Присутствующая на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации наружной рекламы Украины Оксана Полищук отметила, что хорошим инструментом борьбы с нелегальной рекламой будет законопроект, который ужесточит правила прозрачности и легальности рынка наружной рекламы и сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Данный документ предусматривает создание единой электронной базы всей наружной рекламы страны, а также позволит упорядочить её размещение за счет разработки определенных схем локации рекламных площадей.

«По мнению операторов рынка, этот законопроект является довольно позитивным для отрасли», - сказала Полищук.

Отвечая на вопрос о влиянии наружной рекламы на безопасность дорожного движения, она также отметила, что, по данным исследования Киевского института социологии, наружная реклама заняла последнее место среди основных факторов, которые влияют на аварийность на дорогах.

«Первыми и основными факторами, которые влияют на безопасность дорожного движения, по мнению водителей, было именно качество дорожного покрытия, культура поведения других водителей и пешеходов, дорожная разметка и так далее», - сказала Полищук.

Как сообщал УНИАН, по данным коммунального предприятия «Киевреклама», объем поступлений в бюджет Киева от размещения рекламы в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 27% - до 169,6 млн грн. От права на размещение объектов внешней рекламы в бюджет Киева в прошлом году было привлечено 145,8 млн грн, что на 22% больше, чем в 2013 году.

При этом общее количество объектов внешней рекламы столицы в соответствии с выданными разрешениями составило порядка 17 тыс., из которых около 10 тыс. объектов – это наземные конструкции и широкоформатная реклама и около 7 тыс. – рекламные вывески.