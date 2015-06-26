Эксперты обнаружили коррупционные риски почти в 90% проанализированных ими законопроектов

Киев. 26 июня. УНИАН. Общественная антикоррупционная экспертиза обнаружила, что 88% проанализированных ими законопроектов содержат коррупционные риски.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН, сообщил директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк.

«Наш общественно-научный коллектив провел за последние 8 месяцев экспертизы 130 законопроектов и 10 действующих законов. Коррупциогенные факторы были выявлены в 114 из этих законопроектов, что составляет почти 88% от общего количества, а также во всех 10 действующих проанализированных законах. Всего найдено примерно 740 коррупциогенных факторов. Каждый из них – коррупционная лазейка для кого-то», - сказал он.

Он также сравнил нынешнюю экспертизу с предыдущими годами и заметил, что коррупционных законопроектов становится меньше. «Такого как это было в ВР седьмого созыва, чтобы намеренно создавались коррупционные схемы путем принятия новых законов, почти нет. Кроме того, профильный комитет ВР, а также депутаты в целом, стали больше прислушиваться к общественной экспертизе», - добавил он.

Хавронюк также отметил, что почти треть тех законопроектов, в отношении которых была проведена антикоррупционная экспертиза, не приняты. «Они либо отозваны авторами, либо сняты с рассмотрения, или отправлены на доработку или заменены другими законопроектами, а принято из них – всего 10%. Почему их приняли, трудно объяснить. Возможно потому, что у депутатов еще нет такой правовой традиции, если они видят коррупциогенный законопроект, то его отклоняют», - сказал он.

Он также отметил, что одним из проблемных вопросов является то, что министерство юстиции Украины слабо выполняет свою обязанность по проведению экспертизы уже действующих законов.

«Министерство юстиции должно ежегодно составлять план проведения антикоррупционной экспертизы действующих законов. Многие из них достались нам от предыдущей власти, когда такие коррупциогенные законы создавались намеренно и сейчас у нас есть подозрение, что действующая власть, ее представители очень часто хотят и используют созданные не ими лазейки в своих собственных интересах. И вот, вместо того, чтобы министерство юстиции обратило внимание на эту проблему и закрыло коррупционные схемы, оно к этой деятельности, практически еще не пришло», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в общей сложности во время деятельности ВР текущего созыва, зарегистрировано уже 2 тысячи проектов законов.

В свою очередь, эксперт Центра политико-правовых реформ Борис Малышев отметил, что качество подготовки законопроектов является очень низким, что является очень опасным фактом.

«Поскольку все законопроекты, которые мы анализировали, касаются так или иначе либо деятельности органов государственной власти либо органов местного самоуправления. То есть небрежная законодательная техника, а в некоторых случаях и умышленные действия по закладке различных коллизий, создает возможность на практике – нечестным представителям власти, использовать эти дефекты в своих интересах или в интересах нарушения прав и свобод граждан. Также хочу отметить, что очень большое количество законопроектов регистрируется с целью пиара и содержит в себе чисто популистские идеи», - сказал он, добавив, что одной из главных причин низкого уровня юридической техники законов, является то, что при их написании авторами не используется метод моделирования.

По словам эксперта Центра политико-правовых реформ Дмитрия Калмыкова, больше всего коррупционных рисков содержится в правительственных законопроектах. «Это при том, что правительство должно быть основным генерирующим субъектом качественных и самых необходимых законов в нашем государстве. Для этого у него есть все необходимые ресурсы. Вместо этого, на сегодняшний день, качество этих законопроектов не очень высокая и поэтому они содержат ряд коррупционных рисков, которые в дальнейшем, при реализации таких нормативных актов, могут быть использованы для получения неправомерной выгоды и других коррупционных правонарушений. Причина этого проста – подавляющее большинство правительственных законопроектов, разрабатывает министерство юстиции. Именно оно делает правовую экспертизу законопроектов. Из-за этого конфликта интересов получается, что по результатам деятельности в этой части, министерство не находит практически никакого коррупционного риска в правительственных законопроектах», - сказал он.

По его мнению, необходимо усовершенствовать законодательство с тем, чтобы передать соответствующие полномочия Министерства юстиции независимому органу. «С нашей точки зрения, таким органом могло бы быть Национальное агентство по предотвращению коррупции», - добавил эксперт.