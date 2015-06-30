Побужский фероникелевый комбинат заявляет об использовании решений судов из неподконтрольных Украине территорий при попытке захвата предприятия

Киев. 30 июня. УНИАН. Руководство Побужского фероникелевого комбината (ПФК) заявляет об использовании решений судов из неподконтрольных Украине территорий при попытке захвата имущества предприятия, которое попыталась совершить группа неизвестных лиц 11 июня.

Об этом сказал заместитель генерального директора ПФК Рустам Джамгуров на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, группа лиц, пытавшихся захватить предприятие, воспользовалась незарегистрированным судебным решением, которое предусматривает отчуждение имущественного комплекса ПФК с правом его дальнейшей продажи.

«В данном случае по решению донецкого суда, датированному 2011 годом, злоумышленники приехали и сняли все ограничения по продаже имущества и продали данное имущество другой фирме. Система регистрации (судебных решений - УНИАН) Украины не смогла защитить законного собственника и открыла «зеленый свет» для завладения данным имуществом», - сказал он.

По словам Джамгурова, руководство предприятия приступило к обжалованию незаконного решения судов, однако данный случай создает опасный прецедент.

«В связи с теми событиями, которые у нас происходят на востоке страны, есть у злоумышленников возможность пользоваться печатями и архивами тех судов, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, и получать решения «задним числом», - отметил он.

В этой связи зам.гендиректора ПФК сказал, что руководству страны необходимо законодательно урегулировать вопрос легитимности решений судов, которые находятся на неподконтрольной территории.

«Важный аспект - решения «задними числами» в донецких судах, которые не зарегистрированы в судебном реестре. Как оперативная реакция, необходимо Министерству юстиции дать определенные разъяснения, каким образом решения с оккупированных территории и не зарегистрированные в реестре должны рассматриваться государственными органами и гражданами.» - отметил Джамгуров.

По его мнению, должно быть не безусловное принятие этих документов, а предусмотрена процедура легитимизации данных решений, например только при предоставлении подтверждающих документов в орган юстиции и при участии лиц, указанных в решении и кого данное решение может касаться.

По словам замгендиректора ПФК, предприятию также удалось обжаловать арест груза с 72 тыс. тонн «давальческого» сырья, которое было направлено на комбинат для переработки и 7 000 т ферроникеля.

«После обжалования предприятием решения Королевского районного суда (Житомир - УНИАН) об аресте груза, судно с ферроникелем было задержано таможней по анонимному звонку, якобы свидетельствующему о поставке продукции ПФК в Россию. Продукция ПФК не поставлялась и не поставляется в Россию», - отметил Джамгуров.

Отсутствие поставок в Россию подтвердил и присутствующий на пресс-конференции глава Украинской ассоциации производителей феросплавов (УкрФа) Сергей Кудрявцев.

«Продукция предприятия не поставляется в Россию, эти данные подтверждает и Госстат, и Eurostat», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, руководство Побужского ферроникелевого комбината (Кировоградская обл.), входящего в международную группу Solway Investment Group, обратилось с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко, призывающим не допустить вооруженного захвата предприятия, который пыталась осуществить группа неизвестных 11 июня.

11 июня директор ПФК Олег Беспалов заявил о незаконном захвате имущества и аресте 72 тыс. тонн руды и 7 тыс. тонн ферроникеля в Ильичевском порту, поставленных эстонской компанией для переработки на предприятии, который наложил Королевский районный суд Житомира.

Справка УНИАН. Побужский ферроникелевый комбинат – единственное в Украине предприятие, производящее в промышленных масштабах ферроникель из бедных окисленных никелесодержащих руд.

Комбинат в 2014 году получил 12,1 млн грн чистой прибыли, и намерен сохранить прибыльность в текущем году.

Международная инвестиционная группа Solway Investmen Group ведет деятельность с 2002 года. Компания имеет активы в горнодобывающей и металлургической отрасли на 1,6 млрд долл., а ее предприятия расположены в Украине, Македонии, Индонезии и Гватемале. 100% уставного капитала Solway принадлежат гражданам ЕС – Александру и Дану Бронштейнам.

Фото-новости: http://photo.unian.net/rus/themes/58159