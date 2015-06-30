Злоупотребления со стороны естественных монополистов и неэффективность ЖЭКов порождают коррупцию в ЖКХ – депутаты Киевсовета

Киев. 30 июня. УНИАН. Злоупотребления со стороны естественных монополистов, таких как «Киевэнерго», «Киевгаз» и«Киевводоканал», наряду с неэффективностью работы ЖЭКов порождают тотальную коррупцию на всех уровнях системы жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН депутаты Киевсовета, входящие в гражданскую инициативную платформу «Свідомі».

«Коррупция среди монополистов, которые предоставляют отдельные услуги, такие как теплоснабжение, газоснабжение и водоснабжение, делится на два типа - это завышенные счета и «придумывание» платежей, которые законодательством не предусмотрены», - сказал член гражданской инициативной платформы «Свідомі», депутат Киевсовета Олег Петровец. При этом он привел в пример ситуацию со счетчиками, когда за их поверку монополист незаконно взимал с жильцов деньги.

По его словам, согласно решению Киевсовета, потребители, которые осуществили поверку счетчика за собственный счет, имеют право на возмещение потраченных средств, ведь эти средства выплачивались жителями на счета ЖЭКов. Однако среди монополистов до сих не налажен механизм возмещения, при этом «Киевэнерго» определил необходимые документы для возмещения (заявление, квитанция, сертификат поверки), а «Киевводоканал» даже до этого этапа не дошел.

Кроме того, присутствовавшая на пресс-конференции депутат Киевсовета и координатор проекта «Свідомий мешканець» Елена Галушка обратила внимание на высокую бюрократизацию процедур, а также на неэффективную работу коммунального предприятия «Киевгаз» по установке квартирных точек учета, что приводит к коррупции в этой сфере.

«Монополисты зачастую злоупотребляют зарегулированностью и бюрократизацией процедур. Например, жители жалуются, что для переоформления документов без внесения изменений в технические характеристики потребитель обязан принести кучу документов», - отметила Галушка.

По ее словам, неэффективность сферы ЖКХ усугубляется очень низким процентом оснащенности точками тепловой энергии. "Например, из 13 тыс. домов, которые есть в Киеве, домовыми счетчиками учета тепла оснащены только 3 тыс., Показатель оснащенности квартирными газовыми счетчиками еще ниже - только 16%. Таким образом, программу по установке газовых счетчиков можно считать проваленной," - уточнила Галушка.

Как отмечает эксперт, везде, где нет точек учета, устанавливаются нормативы потребления, в цену которых кроме себестоимости и прибыли монополист включает потери из-за неэффективности производства, а также старых систем транспортировки, «откаты» и прочее.

При этом Галушка уточнила, что потребители, которые платят по нормативам, платят в среднем на 30% больше.

Кроме того, по словам экспертов, коммунальное предприятие «Киевводоканал» вопреки принятому решению Киевсовета считает, что у потребителя, который имеет неповеренный счетчик, счетчик отсутствует. То есть начисление суммы к уплате осуществляется по нормативам, которые для «Киевводоканала» не являются постоянными, а каждый месяц меняются, как утверждает монополист - в зависимости от показателей домового счетчика.

«Ситуация недопустима в любом случае, тем более, что согласно информации «Киевводоканала» на основе уже осуществленных поверок, 75% счетчиков успешно проходят поверку. То есть эти 75% заранее обвиняются в «накручивании» показателей, а монополист должен осуществить им со временем перерасчет», - отмечает эксперт.

При этом она считает, что на сегодняшний день проблемы жилищно-коммунального сектора решаются фактически в ручном режиме. Вместо того, чтобы создавать действительно благоприятные, рыночные и конкурентные условия, киевлянам навязываются неэффективные коммунальные структуры.

«Сегодня вместо проведения активной кампании по созданию ОСББ власть фактически свела все ЖЭКи района под «один зонтик», который получает деньги и решает, что с ними делать. А ЖЭКи на местах, которые стали их структурными подразделениями, должны продолжать предоставлять жильцам услуги. Хоть представители КГГА и обещали, что оптимизация затронет лишь административный персонал, от жильцов поступает огромное количество жалоб, что увольняют только сантехников, маляров и других работников. А те, кого ещё не уволили, абсолютно демотивированы к работе», - считает Галушка.

Петровец добавил, что коррупция в жилищно-коммунальной сфере присутствует на всех уровнях, начиная от работников ЖЭКов и заканчивая естественными монополистами.

«Разворовывание государственных средств начинается с предоставления меньшего объема услуг, путем выделения средств на несуществующие услуги, а также присвоения купленных на бюджетные средства материалов», - заявил он, отметив, что общественный контроль за деятельностью ЖКХ абсолютно отсутствует и, таким образом, проконтролировать и повлиять на такие злоупотребления крайне трудно.

Как отметила, эксперт гражданской инициативной платформы «Свідомі» Виктория Навроцкая, проблема усугубляется из-за недостаточной информированности населения о своих правах, поэтому часть злоупотреблений воспринимаются как законные вещи.

По ее словам, наблюдаются достаточно пессимистические настроения в вопросах реформирования сферы ЖКХ. Сегодня эта сфера, как и многие другие, стала объектом политических спекуляций, а реальные шаги, которые ощутили граждане, так и не были сделаны.