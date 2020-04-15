Партия «Слуга народа» представила руководителей предвыборных штабов в нескольких округах Киевской области (фото, видео)

Руководителем в округе №94 будет частный предприниматель Сергей Морской, №91 – частный предприниматель Владислав Кононов, №96 – глава ликвидкомиссии Центра госрегистрации Вишневского горсовета Алексей Головин.

Киев. 15 апреля. УНИАН. Партия «Слуга народа» представила руководителей предвыборных штабов в нескольких округах Киевской области.

Глав штабов представил на пресс-конференции в УНИАН политический куратор местных выборов в Киевской области, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что несмотря на карантин, процесс подготовки к местным выборам не останавливался, а вся работа пока проводится в онлайн-режиме, в частности на сайте www.zekomandaregion.kiev.ua. Кандидаты, которые хотят представлять партию, могут разместить свои анкеты.

Дубинский отметил, что политическими кураторами местных выборов в Киевской области от «Слуги народа» являются он и его коллега по фракции Артем Культенко.

«Определяем уже людей, который будут вести работу на местах… Эти люди не обязательно будут нашими кандидатами…, это люди, которые будут выполнять функцию организаторов штабов. По их эффективности мы будем определять, будут ли они дальше продолжать работу и заслужат ли они право быть представителями нашей партии в облсоветах, может быть кто-то из них пойдет на мэра, может быть никто никуда не пойдет из них. Пока мы определили несколько округов - это зона моей ответственности. Я могу представить тех людей, которые будут организовывать начало работы штабов», - рассказал нардеп.

По его словам, руководителем штаба партии в округе №91 будет частный предприниматель Владислав Кононов, №94 - частный предприниматель Сергей Морской, №96 – глава ликвидационной комиссии Центра госрегистрации Вишневского горсовета Алексей Головин.

Дубинский сообщил, что руководители штабов будут представлять и организовывать штабы на местных выборах и консолидировать людей, которые будут представлять партию на местах.

«Мы дискутируем по поводу кандидатов на 95-й избирательный округ. Я предложил со своей стороны Ярослава Варшавца (соруководителя штаба - УНИАН), он первый заместитель мэра города Вишневого, и (соруководителя штаба - УНИАН) в 90-м округе – Дмитрия Киришуна, он юрист. Артем (Культенко – УНИАН) представит своих кандидатов чуть позднее на эти округа и свою команду представит, я думаю, через недельку либо через две», - пояснил Дубинский.

В свою очередь, Культенко рассказал, что сайт активно наполняется анкетами, и отметил, что всех руководителей штабов «Слуга народа» представит через неделю-две.

«Мы хотим, чтобы сейчас люди присматривались... Я хотел бы, чтобы вы делали акцент, присматривали своих кандидатов и подавали их к нам на сайт», - подчеркнул он.

Культенко отметил, что у партии пока нет понимания того, как ситуация будет развиваться дальше, потому что в условиях карантина пока еще не ясно, как будет проводиться предвыборная кампания.

«Н в любом случае, мы это будем делать! Ничего не «заглохло», ничего не остановилось. Всё в процессе, всё работает», - заявил он.

Дубинский также добавил, что из-за карантина «нельзя исключать тот факт, что выборы вполне могут быть перенесены на начало следующего года».

«Мы заинтересованы в том, чтобы отбор был максимально эффективным… И презентовать список мы будем максимально публично. Потому что для нас принципиально важно, чтобы это была не теневая кампания, в которой кто-то нас может обвинить в «решалове и договорняках»… для нас важно, чтобы процесс был открытым и чтобы люди, которые проголосуют за партию и ее кандидатов на местных выборах, были удовлетворены своим выбором и тем, что мы делаем», - резюмировал он.