Общественность призывает власти придерживаться международных стандартов в оказании помощи переселенцам

Киев. 2 июля. УНИАН. Общественная организация «Сообщество беженцев из Донецка и с востока Украины» призывает руководство Украины придерживаться международных стандартов в оказании помощи внутренне перемещенным лицам.

Об этом говорится в обращении организации к президенту, правительству и Верховной Раде, сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему «Международные стандарты в оказании помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - реалии Украины» священник Донецкого экзархата УГКЦ, председатель правления ОО «Сообщество беженцев из Донецка и с востока Украины» отец Тихон (Сергей Кульбака, который в прошлом году 12 суток провел в плену у террористов).

«Мы призываем - давайте начнем работать с беженцами по европейским и международным стандартам. Мы требуем изменений украинского законодательства в отношении внутренне перемещенных лиц в соответствии с руководящими принципами по вопросам перемещения лиц внутри страны», - отмечается в обращении. В частности, его авторы требуют немедленно принять меры, направленные на предупреждение или смягчение последствий перемещения - обеспечение жильем, работой, самым необходимым.

Также обращение содержит требование мобилизации общественного внимания к проблемам перемещения – «не разделять общество и не делать из ВПЛ в глазах всего украинского сообщества людей второго сорта».

Кроме того, авторы обращения требуют собрать данные о численности, состоянии и нуждах переселенцев, и эта информация должна быть правдивой и публичной.

Кроме того, в обращении содержится требование относительно поиска адекватных финансовых ресурсов для обеспечения основными продуктами питания и питьевой водой, элементарным жильем, одеждой, основными медицинскими услугами.

Вынужденные переселенцы также требуют решения вопросов с покинутым, поврежденным или уничтоженным имуществом на оккупированных территориях. «Мы требуем пересмотреть линию разграничения, которая не только не упростила эту процедуру, а стала показателем того, что Украинское государство не заботится о своих граждан и не выступает гарантом защиты человеческого достоинства и самого ценного, что есть у человека - его жизнь», - говорится в обращении.

Отец Тихон отметил, что вызовы и проблемы, с которыми столкнулись внутренне перемещенные лица, углубляются и растут. «За этот год правительство почти ничего не сделало, чтобы улучшить положение своих граждан, которых, по данным ООН, 1 млн 300 тыс. чел.», - сказал он.

Отец Тихон сообщил, что активисты из числа переселенцев перевели на украинский язык и распространили среди беженцев документы ООН, в которых зафиксированы международные стандарты отношения к ВПЛ внутри страны.

Кроме того, по его словам, активисты изучили опыт Грузии, которая также имела проблемы с переселенцами. «ВПЛ в Грузии имеют право на бесплатное жилье в собственность. Конечно, там есть очередь на эти квартиры. Человек, у которого нет времени стоять в этой очереди, может получить от государства финансовую помощь в сумме 21 тыс. лари на одного человека (9 тыс. 300 долл.) и купить за эти деньги свое жилье. Человек, который снимает жилье в частном порядке получает от государства каждый месяц компенсацию на аренду жилья 300 лари – это 130 долл.», - сказал отец Тихон.

При этом он отметил, что в Грузии общее количество ВПЛ составляет 6% от всей численности населения, в Украине - 2%.