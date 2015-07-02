Федерация профсоюзов призвала парламент снять налог на пенсии работающих пенсионеров и снизить цену на газ для населения

Киев. 2 июля. УНИАН. Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) настаивает на принятии Верховной Радой пакета из пяти социальных законопроектов, среди которых нормативные акты, направленные на отмену 15%-налога на пенсии работающих пенсионеров и снижение стоимости газа для населения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава ФПУ Григорий Осовой.

По его словам, в данный пакет входят законопроекты, которые имеют отношение к тарифной политике. В частности, проект закона об индексации денежных доходов граждан (№2883) и снижении цены на газ для населения (№2835).

«Вопрос чрезвычайно острый и возбужденный обществом в связи с многократным повышением цен на газ, жилищно-коммунальные услуги и отсутствием адекватных мер социальной защиты населения в условиях сумасшедшего роста цен», - сказал Осовой.

Он также отметил, что профсоюзы считают необходимым принять два законопроекта, которые имеют отношение к пенсионерам. Один из них (№2698) предусматривает снижение размера налогообложения пенсионных выплат, а именно повышение границы пенсионной выплаты, которая облагается налогом на доходы физлиц, с трех до восьми минимальных заработных плат (с 3,7 тыс. грн до 9,7 тыс. грн). Также ФПУ призвала депутатов принять законопроект №2682, который предусматривает отмену 15%-налога и восстановление выплаты полной пенсии работающим пенсионерам.

«Профсоюзы требуют безотлагательной отмены этого побора, потому что его назвать «налогом» невозможно», - сказал Осовой.

Кроме того, глава ФПУ отметил необходимость принятия законопроекта №2245, который касается восстановления права работников на общеобязательное социальное страхование в части получения санаторно-курортных услуг.

«У нас около 3 миллионов работников из 9 (миллионов) имеющих постоянное рабочее место работают во вредных условиях труда и нуждаются в постоянной реабилитации и восстановлении трудоспособности. Кроме того, ежегодно на производстве в результате травм и аварий еще от 7 до 12 тыс. работников становятся инвалидами или получают профессиональные заболевания», - подчеркнул Осовой.

По его словам, данные законопроекты при содействии профсоюзов были включены в повестку дня парламента, однако на сегодняшний день не были рассмотрены депутатами. Глава ФПУ также отметил, что принятие этих нормативных актов позволит существенно снизить социальную напряженность и стабилизирует ситуацию в стране. При этом он заявил, что не исключает возможности проведения общенациональной забастовки в случае дальнейшего игнорирования властями интересов народа и затягивания с принятием вышеуказанных законопроектов.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае текущего года показатель инфляции в Украине составил 40,1%.

По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

С 1 апреля в Украине действуют новые правила начисления и выплаты пенсий, предполагающие полное упразднение пенсий госслужащим-пенсионерам, продолжающим работать на госслужбе, а также сокращение пенсий на 15% для остальных работающих пенсионеров, чьи пенсии превышают 1453 грн. Эти правила не распространяются на инвалидов, участников боевых действий и участников АТО, а также семей погибших военнослужащих.