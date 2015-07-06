В нынешней вступительной кампании важным является определение абитуриентом рейтинга вуза и исчисление конкурсного балла - ОПОРА

Киев. 6 июля. УНИАН. В нынешней вступительной кампании важным является определение абитуриентом рейтинга вуза для себя и исчисление конкурсного балла.

Об этом сказала координатор образовательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Стрелюк на пресс-конференции в УНИАН.

Она напомнила, что с 10 июля начинается вступительная кампания в части подачи документов.

Одним из главных нововведений является рейтингование абитуриентами своих заявлений. По словам Стрелюк, «единица - это самый высокий рейтинг, а 15 - самый низкий». Она подчеркнула, что рейтингование нельзя менять в течение вступительной кампании. При этом это касается тех абитуриентов, которые поступают на бакалаврат, только на дневную форму обучения и на бюджет.

По словам Стрелюк, очень важно распределить приоритетность, потому что компьютер будет учитывать конкурсный балл и приоритетность. «Идя в приемную комиссию, надо обязательно ознакомиться с правилами приема в конкретное высшее учебное заведение», - отметила она.

При этом информационный директор ОПОРЫ в Львове Ирина Швец заявила, что «если в прошлом году и в предыдущие годы можно было донести оригиналы документов или как-то попасть в четвертую волну (зачисление в вузы - УНИАН) и этим воспользоваться, потому что были какие-такие люфты, то в этом году за них все будет решать сама приоритетность».

По ее словам, приоритет №1 - нужно выбирать то учебное заведение, куда по результатам можно попасть.

Швец посоветовала абитуриентам смотреть на рейтинговые таблицы прошлых лет и сравнивать свои баллы с теми, которые были у прошлогодних абитуриентов, чтобы понять, каковы шансы на поступление в вуз.

Стрелюк отметила, что в этом году будет применяться автоматизированная система предоставления рекомендаций к зачислению. По ее словам, результатом применения системы приоритетности всех вузов будет то, что зачисление абитуриентов будет проходить в один этап, а не в три, как в предыдущие годы.

По словам Стрелюк, новым также является то, что каждый вуз определяет весовые коэффициенты к своим составляющим конкурсного балла, поэтому следует смотреть на правила приема – в приложения к правилам поступления в конкретный вуз.

Как сказала Стрелюк, в отличие от предыдущих лет, когда общий конкурсный балл поступающего был равен сумме результатов ВНО, творческих конкурсов, среднего балла аттестата, а также баллов за победу в МАН, олимпиаде, окончание курсов довузовской подготовки, в этом году в каждой из этих составляющих применяется весовой коэффициент.

Она подчеркнула, что максимально возможный конкурсный балл - 210. «То есть может быть так, что в национальном университете Шевченко весовой коэффициент по украинскому языку и литературе - 0,5, а в Могилянке - 0,3, и от этого будет зависеть общий конкурсный балл абитуриента», - сказала Стрелюк.

По ее словам, вес каждой составляющей конкурсного балла определяет вуз индивидуально, однако сумма коэффициентов должна равняться единице. В качестве примера она привела Львовский медицинский университет, где для исчисления конкурсного балла для поступающих на специальность «педиатрия» применяются такие коэффициенты: для химии - 0,5, для биологии - 0,3, для украинского языка и литературы - 0,2, для аттестата - 0, то есть большие шансы будет иметь тот, у кого выше результат ВНО по химии.

Стрелюк сообщила, что в настоящее время еще не определено количество государственного заказа в вузах. Она сказала: «Насколько я знаю, постановление принято, но еще самого распределения непосредственно между вузами не происходило». Стрелюк выразила надежду, что «накануне вступительной кампании, числа 9-го (июля), эта информация появится».

Стрелюк также сообщила, что права на внеконкурсное поступление «лишились дети-сироты». По ее словам, в то же время такое право имеют участники АТО, и они могут, кроме того, не проходить ВНО, а сдавать экзамены в вузах непосредственно. По ее словам, дети участников АТО, которые погибли или считаются без вести пропавшими, также имеют право на внеконкурсное поступление.

Как заявила Стрелюк, «внеконкурсное поступление - это гарантия, что ребенок будет учиться на бюджете, потому что там также есть конкурс, и высшие учебные заведения могут даже ограничивать количество мест для внеконкурсников. В законе написано, что не более 20% мест государственного заказа, но не менее одного места, то есть фактически вуз может выделить только одно место».

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58321