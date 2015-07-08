Сложная макроэкономическая ситуация в Украине привела к "замораживанию" крупных проектов торговой недвижимости в столице – эксперт

Киев. 8 июля. УНИАН. Сложная макроэкономическая ситуация в Украине наряду со значительным падением товарооборота ритейлеров привела к «замораживанию» крупных проектов торговой недвижимости в столице.

Об этом сообщил на пресс-конференции УНИАН руководитель департамента стратегического консалтинга компании «Украинская торговая гильдия» (UTG) Виктор Оборский.

По его словам, следствием девальвации гривни, падения доходов населения, а также снижения товарооборота ритейлеров стало значительное снижение деловой активности в сегменте торговой недвижимости.

«В частности, из-за ситуации в стране анонсировали перенос сроков ввода в эксплуатацию крупнейшие торговые объекты: ТРЦ Respublika, Lavina Mall, Blockbuster Mall, Podol Mall, Retroville и другие. Но, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в первом полугодии на украинском ритейл-рынке открылись четыре новых бренда, а также вернулись операторы, ушедшие в конце 2014 года», - отметил Оборский.

По данным эксперта, несмотря на снижение макроэкономических показателей и значительное падение товарооборота, в первом полугодии этого года общее предложение столичной торговой недвижимости увеличилось на 2% и составило 1,1 млн кв. м.

«Рост предложения в первом полугодии составил 2%, в настоящее время количество качественных торговых площадей в Киеве составляет 1,1 млн кв. м. Новое предложение составило 20,7 тыс. кв. м», - сказал Оборский.

Он также сообщил, что в первом полугодии в столице были официально введены в эксплуатацию два объекта: ТЦ «ДОМА центр» общей площадью 7 тыс. кв. м и ТЦ «Новус» на Позняках с 5,5 тыс. кв. м торговых помещений. Кроме того, до конца года ожидается ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса окружного типа «New Way» общей площадью 16,2 тыс. кв. м и торгового центра по ул. Мурманской на 7 тыс. кв. м.

Что касается количественных показателей рынка торговой недвижимости, то, по словам эксперта, 2015 год не будет плодотворным в плане новых рыночных предложений, так как девелоперы в нынешних условиях не спешат вводить крупные торговые центры.

Оборский также уточнил, что по итогам первого полугодия средняя арендная ставка в торговых центрах Киева на помещения общей площадью 100-200 кв. м составила 30 долл./кв. м, что на 35% ниже соответствующего показателя прошлого года. При этом минимальная арендная ставка в отчетном периоде снизилась на 20% - до 20 долл./кв. м в месяц, а максимальная – на 37,5%, до 50 долл./кв. м в месяц.

По словам эксперта, на сегодняшний день среди арендаторов популярна практика «индивидуальной договоренности», которая заключается в привязке к доллару, компенсации стоимости ремонта и прочем. Кроме того, с целью удержания позиций на рынке ритейлеры сокращают планы развития и стараются оптимизировать бизнес путем закрытия магазинов и малоприбыльных торговых центров, концентрируясь на работе в успешных ТРЦ. Именно этот фактор еще в 2014 году способствовал увеличению уровня вакантности на рынке торговой недвижимости до 7,5%.

В целом, по словам Оборского, в виду постепенного улучшения потребительских настроений, наличия хороших перспективных площадок и минимальных арендных ставок сохраняются благоприятные условия для покупки новых франшиз, а также появляются перспективы для развития розничных сетей.

«На рынке отмечается положительная тенденция, когда некоторые розничные сети, в том числе и украинские производители, используют кризис для активного развития», - отметил эксперт.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов. За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров.