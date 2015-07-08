Киев. 8 июля. УНИАН. Эксперты заявляют, что в Украине продолжается ползучая русификация.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН во время презентации аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2014-2015 годах».

«Несмотря на Революцию достоинства и патриотический подъем, в Украине продолжается ползучая русификация. Таковы итоги аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2014-15 годах», - сказал сокоординатор движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда.

По его словам, аналитический обзор базируется на данных государственной статистики, социологии и собственных мониторинговых исследований, осуществленных волонтерами во всех регионах Украины.

Шамайда отметил, что по сравнению с прошлыми годами уменьшилась доля украиноязычных газет и журналов, русский язык продолжает доминировать в национальном в теле - и радиоэфире.

Эксперт убежден, что ключевым негативным фактором, который стимулирует вытеснение украинского языка из важнейших общественных сфер, является «языковой закон Кивалова-Колесниченко».

«Нам необходимо отменить русификаторский закон Кивалова-Колесниченко, об этом надо говорить откровенно на уровне парламента, на уровне экспертов. Этот закон действует в интересах Путина», - сказал Шамайда.

Он также отметил, что доля газет, издаваемых на украинском языке, продолжает падать и составила за 2014 год 29,5%. «С журналами и другими периодическими изданиями ситуация катастрофическая – только 9,9% от общего тиража выпущены в 2014-м на украинском языке (скажем, в 2010 году этот показатель составил 19,6%)»,- сказал Шамайда.

«Мы обращаем внимание, что надо понять угрозу русификации. В целом как система, как явление русификация является угрозой для национальной безопасности, прав и свобод граждан, независимости государства, и поэтому первый шаг - общество должно осознать эту угрозу»,- сказал он.

Шамайда убежден, что нынешний конфликт на Донбассе и оккупация Крыма стали возможными из-за того, что 20 лет Украина не сопротивлялась русификации.

Эксперт отметил, что проведенные в 2015 году социологические исследования показали, что абсолютное большинство жителей областных центров западной Украины и относительное большинство в центральной Украине – общаются дома исключительно на украинском языке. «Этот показатель составляет в Львове 93%, в Виннице -70%, в Черкассах 52%, в Полтаве 47%, в Киеве 27%. В то же время на русском общаются дома в Харькове 84%, в Одессе 78%, в Днепропетровске-58%, в Чернигове 41%, в Киеве 32%, в Кировограде 26%. Значительная часть горожан общается дома как на украинском, так и русском», - сказал он.

Эксперты отмечают, что немного укрепились позиции украинского языка в образовании. Языковая ситуация в сфере услуг очень зависит от региона – на востоке и юге русский отчетливо доминирует, но права украиноязычных клиентов часто нарушаются и в центральной Украине включительно с Киевом.

Как отметил председатель крымского центра «Украинский дом» Андрей Щекун, в то же время на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей осуществляется стремительная принудительная русификация, украинский язык вытеснен почти из всех сфер общественной жизни.

Между тем, по его словам, доля школьников, которые получают образование на украинском языке, в 2014/15 году составила 90,8%, увеличившись за год на 9%. Однако этот рост связан, прежде всего, с тем, что статистика больше не учитывает школы на оккупированных территориях. Реальный же рост числа учащихся, обучающихся на украинском, составляет десятые доли процента, а в некоторых областях этот показатель даже снизился. Меньше школьников обучаются на украинском языке в Донецкой области (59%), больше всего – в Ривненской (100%). В Киеве учатся на украинском 97% школьников, на Полтавщине 98%, в Днепропетровской области 81%, в Харьковской-74%, в Одесской области 70%.

Щекун также сообщил, что на Донбассе было три волны русификации. Первая волна - в начале учебного года в сентябре-октябре, когда был уменьшен объем преподавания украинского языка и литературы, но еще полностью не уничтожали украиноязычное образование в школах. Вторая волна была в январе 2015 года, когда в большинстве школ украинский язык принудительно перевели на русскоязычные стандарты, а «Историю» как предмет вообще запретили преподавать. По словам Щекуна, третья волна русификации на Донбассе происходит сейчас, в частности, 29 мая родителям детей, которые учились в донецкой школе с украинским языком обучения, приказали немедленно написать заявления, чтобы вообще ликвидировать эту школу.

«Фактически идет нарушение права человека не только на государственный язык, получение образования, но и на родной язык», - добавил он.

Координатор проекта «Положение украинского языка» Олег Майданюк в свою очередь отметил, что в прайм-тайм 8 рейтинговых телеканалов доля русского языка в эфире составила 44%, а украинского – 30%. При этом выросло до 26% время «двуязычных» эфиров.

Кроме того, по словам Майданюка, доля песен на украинском языке в эфире 5 самых рейтинговых радиостанций составляет 5% от общего количества песен.

Он сообщил, что по итогам мониторинга кафе и ресторанов во всех областных центрах (кроме оккупированных) и Кривом Роге, лишь 58% заведений питания имеют украинскую вывеску, только в 63% напечатано меню на украинском и только в 53% заведений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке. При этом, отметил Майданюк, ситуация очень отличается в зависимости от региона. В южных и восточных городах украиноязычных клиентов почти всегда обслуживают на русском.

Эксперты также отметили, что лишь 55% книг напечатано в Украине в 2014 году на государственном языке, причем большинство из них - учебная литература, а массированный импорт книг из России в разы превышает выпуск книг в Украине.