Интернет-сообщество призывает депутатов отозвать "недоработанные" законопроекты о кибербезопасности

Киев. 8 июля. УНИАН. Интернет-сообщество призывает депутатов отозвать поданные на рассмотрение Верховной Рады законопроекты №2126а и №2133а, направленные на обеспечение кибербезопасности в стране, в связи с необходимостью их существенной доработки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт по вопросам информационно-коммуникационных технологий Татьяна Попова.

«Проблема в том, что законопроект (№2126а «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» - УНИАН) очень «сырой». Безусловно, такой закон нужен, но то, что внесено сегодня в Верховную Раду, требует кардинальной переработки. Поэтому данный законопроект нужно отозвать», - сказала Попова.

«Законопроект №2133а («О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении ответственности за совершенные правонарушения в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью» - УНИАН) во многих своих нормах вообще возвращает нас в «16 января», - добавила эксперт.

По её словам, принятие данных нормативных актов нанесет ущерб для развития рынка телекоммуникаций, свободы слова, а также принесет существенные потери бюджету Украины от недополученных налогов.

Присутствующий на пресс-конференции президент холдинга «Интернет Инвест» (Imena.UA) Александр Ольшанский отметил, что законопроект №2133а существенно расширяет полномочия Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) и Службы безопасности Украины (СБУ) по регулированию интернета и связи.

«Ну не может государственный орган (Госспецсвязи - УНИАН) сам определять, кто является объектом критической инфраструктуры, сам устанавливать правила, которым эти объекты подчиняются, сам же эти правила контролировать, сам же контролировать себя и сам же устраивать соответствующие проверки. Это будет работать только в одну сторону – сторону зарабатывания денег», - отметил Ольшанский.

По его словам, после принятия законопроекта в Украине за слишком широкий круг нарушений могут быть заблокированы много веб-сайтов. Кроме того, провайдеры и операторы, согласно данным документам, будут обязаны предоставлять уполномоченным органам информацию о своих абонентах. Таким образом, Госспецсвязи, которое ранее занималось разработкой законопроекта, станет аналогом российского Роскомнадзора.

«Давайте зададим авторам законопроекта вопрос: если у нас в стране всё хорошо с кибербезопасностью, то зачем закон. А если плохо, то почему те, кто отвечал за кибербезопасность, пишут сами для себя новые законы», - добавил Ольшанский.

В свою очередь, вице-президент по информационной безопасности общественной организации «ИСАКА-Киев» Ирина Ивченко отметила, что на сегодняшний день экспертами был разработан альтернативный законопроект, который будет способствовать саморегуляции интернет-рынка.

«Киевское отделение «ИСАКА» подготовило альтернативный законопроект, в котором идет основной упор на саморегуляцию бизнеса. То есть государство делегирует свои полномочия по определению стандартов и контролю неким отраслевым регуляторам либо профессиональным ассоциациям. Госспецсвязи, конечно, остается регулятором для органов государственной власти», - сообщила Ивченко.

Как сообщалось, 19 июня группа народных депутатов внесла в Верховную Раду два законопроекта по кибербезопасности: №2126а «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» и №2133а «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении ответственности за совершенные правонарушения в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью». На сегодняшний день законопроекты находятся на рассмотрении в парламентских комитетах.