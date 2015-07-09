Директора двух филиалов ГПЗКУ считают свое увольнение незаконным и просят Минагропрод разобраться со злоупотреблениями в корпорации

Киев. 9 июля. УНИАН. Уволенные директора двух филиалов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) считают снятие их с должностей незаконным и просят Министерство аграрной политики и продовольствия расследовать факты злоупотреблений в госкорпорации.

Соответствующую просьбу на пресс-конференции в УНИАН озвучили экс-директора филиалов «Хлебная база №78» и «Криворожское ХПП» Елена Артемова и Сергей Назаров.

«Мне пришел приказ, что я уволена согласно окончанию контракта, контракт закончился 30 июня… но все мы, директора, оформляемся на работу согласно договорному соглашению, бессрочному», - сказала Артемова, отметив, что указанные контракты были ранее подписаны всеми директорами филиалов ГПЗКУ под давлением руководства корпорации.

При этом она подчеркнула, что таким же образом за последний месяц был уволен в общей сложности 21 директор филиалов ГПЗКУ и большинство из них оспаривают данные решения в судебных инстанциях.

В то же время экс-директора филиалов ГПЗКУ высказали мнение, что их увольнение связано с нежеланием работать по коррупционным схемам. При этом они призвали Минагропрод провести расследование действий руководства ГПЗКУ на предмет их законности.

«Мы просим, чтобы нас услышало наше уважаемое министерство. Возможно, они не в курсе глобальности проблемы», - сказала Артемова.

Она также отметила, что соответствующие обращения также были направлены президенту Украины и в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений инициировал создание в парламенте временной следственной комиссии для расследования фактов злоупотреблений на госпредприятиях, подконтрольных Минагропроду, в частности - ГПЗКУ. По словам заместителя главы аграрного комитета Александра Бакуменко, уже возбуждено около 160 уголовных дел, в рамках которых расследуются злоупотребления на госпредприятиях Минагропрода в 2014-2015 годах на общую сумму 9 млрд грн. Основная сумма этих злоупотреблений касается деятельности трех крупнейших государственных компаний – Аграрного фонда, «Укрспирта» и ГПЗКУ.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.