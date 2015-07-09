Решения в области обращения с бытовыми отходами должны приниматься на местном уровне – эксперты

Киев. 9 июля. УНИАН. Решения в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в частности, полномочия по утверждению тарифов на услуги по переработке, утилизации и захоронению бытовых отходов должны быть переданы в компетенцию местных органов самоуправления.

Об этом заявил в ходе круглого стола в УНИАН генеральный директор ассоциации «Украинский экологический альянс», депутат Киевского городского совета Олег Костюшко.

«Наша ассоциация считает, что правильно было бы, чтобы те решения, которые сегодня регулируют цены на вывоз мусора и его захоронение, принимались на местных уровнях самоуправления», - сказал Костюшко.

При этом он отметил, что каждый регион Украины индивидуален, где-то отходы можно захоронить, а где-то их нужно сжигать, поэтому местные власти должны решать эти вопросы самостоятельно.

Присутствовавшая на круглом столе представитель Министерства регионального развития, строительств и жилищно-коммунального хозяйства Людмила Полтораченко отметила, что после 2012 года органы местного самоуправления потеряли возможность устанавливать тарифы на услуги по переработке и захоронению твердых бытовых отходов. По ее словам, Минрегион разработал механизм передачи соответствующих полномочий на местный уровень, но правительство должно создать надлежащие условия, в частности, дотировать регионы с целью установки пунктов раздельного сбора мусора.

«Вопрос в том, что органы местного управления должны дотироваться на обустройство площадок, установку дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора», - сказал Полтораченко, отметив, что для это требуется значительный финансовый ресурс, а на сегодняшний день органы местного самоуправления никаких средств не получают.

По ее мнению, основными направлениями усовершенствования отрасли должны стать дерегуляция и демонополизация сферы обращения с бытовыми отходами.

Также Полтораченко рассказала, что ежегодно в Украине образовывается около 10 тыс. тонн твердых бытовых отходов, которые распределяются между 6 тыс. мусорных полигонов, большинство из которых функционируют незаконно и не соответствуют экологическим нормам.

Также присутствовавший на пресс-конференции начальник управления по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере обращения с твердыми отходами Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, Олег Кострыкин поддержал инициативу «Украинского экологического альянса» по передаче полномочий по тарифообразованию на местный уровень, подчеркнув при этом, что пока не будут установлены адекватные, экономически обоснованные тарифы на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов, у бизнеса не будет стимулов для выхода на этот рынок.

«Дорогое захоронение даст возможность формирования рынка бытовых отходов», - сказал Кострыкин, подчеркнув, что мусорный полигон, принимающий на захоронение твердые бытовые отходы по тарифу 70 грн за тонну, не предполагает коммерческой выгоды от такой деятельности.

При этом большинство экспертов сошлись во мнении, что вопросы захоронения и переработки твердых бытовых отходов должны регулироваться государственными нормами и стандартами, но решаться децентрализовано в каждом регионе отдельно.

Как сообщал УНИАН, ранее ассоциация «Украинский экологический альянс» выступила с инициативой разработки комплексного механизма обращения с отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

Кабинет министров Украины на заседании 18 марта отменил правительственное постановление №915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, данное решение позволит либерализировать рынок утилизации отходов и создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский экологический альянс» - всеукраинское объединение организаций и компаний, основными направлениями деятельности которых является сбор, уничтожение и переработка различных отходов, уборка мусора, борьба с загрязнением.

В ассоциацию также входят ведущие предприятия – перевозчики Киева.