Провластный кандидат на довыборах в ВР Березенко массово скупает голоса избирателей в округе № 205 - народные депутаты

Киев. 10 июля. УНИАН. Кандидат в народные депутаты на промежуточных выборах в округе №205 Сергей Березенко, который выдвинут партией «Блок Петра Порошенко», в больших масштабах использует административный ресурс и развернул массовую скупку голосов избирателей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявили народные депутаты Украины, которые являются представителями различных фракций.

"Выборы уже зашли в острую и горячую фазу не просто конкурентного противостояния между кандидатами в депутаты, а в противостояние машины административного ресурса, который работает, обслуживая интересы кандидата от власти. К большому сожалению, эти выборы мало чем отличаются от тех, которые мы видели при режиме Януковича и Кучмы», - сказал народный депутат Андрей Денисенко (внефракционный).

Он заявил, что в Чернигове командой кандидата Березенко, который является руководителем Государственного управления делами (ГУД), построена огромная сеть, которая намерена скупить голоса более 60 тыс. избирателей в 205 округе. «Уже сегодня мы видим первые признаки того, что кандидат от власти Сергей Березенко использует админресурс. Этот человек является выразителем интересов на этом округе и власти, и президента, и именно под этого человека пытаются сегодня построить Чернигов в худших традициях режима Януковича», - добавил он.

Денисенко отметил, что в настоящее время происходит широкая кампания прямого подкупа избирателей кандидатом Березенко. В частности, напечатаны так называемые «социальные соглашения» жителей города с этим кандидатом, по которым им выплачиваются деньги.

«Заключаются с десятниками, сотниками, тысячниками огромные пирамиды. По сути, это соглашение о социальной коррупции... Люди, действующие от имени Березенко, заключают соответствующие соглашения с черниговцами. Каждый избиратель, который соглашается на подобное социальное соглашение, получает на руки 400 гривень. В этой системе подкупа задействованы 6 тысяч десятников. Каждый из них должен будет привести по 10 человек и скупить таким образом голоса 60 тысяч избирателей. По нашим данным, вся эта пирамида стоит 60 миллионов гривень», - подчеркнул народный депутат.

Он также сообщил, что в Чернигове развернута кампания «Антиподкуп», и ряд избирателей уже дали показания правоохранительным органам и обратились с заявлениями в прокуратуру относительно фактов подкупа кандидатом Березенко.

«Я лично, а также ряд народных депутатов из разных фракций, которые заинтересованы, чтобы выборы прошли честно, а пирамида подкупа была демонтирована, чтобы предотвратить массовую фальсификацию и коррекцию результатов выборов, обратимся с заявлениями о таких преступлениях (подкуп избирателей - УНИАН) в ГПУ», - сказал он, добавив, что депутаты имеют, в частности, аудио- и видеодоказательства подкупа избирателей.

В свою очередь народный депутат из фракции «Батькивщина» Игорь Луценко отметил, что сейчас критически важно добиться того, чтобы выборы в Чернигове были справедливыми, честными, прозрачными. Он напомнил, что руководитель Государственного управления делами, кандидат в народные депутаты Украины в 205-ом округе Березенко является выходцем из «молодой команды» экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. «Для меня лично является огромной трагедией, что группа Черновецкого, которая разрушила перспективу Киева как европейского города, вошла в тесный союз с Порошенко... Команда Черновецкого – это команда профессиональных предателей, высококлассных, высококвалифицированных. Нам такие предатели точно не нужны», - подчеркнул он.

Народный депутат из фракции «Народный фронт» Олег Крышин отметил, что фундаментом демократической страны является проведение честных выборов с прозрачными и понятными правилами, а не привлечение админресурса и подкупа. «Если мы не обеспечим прозрачность и честность избирательного процесса, мы не получим квалифицированную власть... Если мы хотим построить успешное и сильное государство, мы не должны допускать к власти управленческий планктон, который пришел на основе кумовства, связей... Давайте сделаем так, чтобы 205-й округ был показателем честных выборов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в округе № 205 (Черниговская область) на 26 июля. ЦИК для участия в выборах зарегистрировала 127 кандидатов, 8 из них представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы.