Председатель партии "Возрождение" Виктор Бондарь просит суд отменить постановление Кабмина о методике формирования территориальных громад

Киев. 10 июля. УНИАН. Народный депутат, председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь обратился с иском в Окружной административный суд Киева, в котором просит отменить постановление правительства о методике формирования территориальных громад.

Об этом Бондарь заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Партия «Возрождение», наша депутатская группа «Возрождение» приняли решение подать в Окружной административный суд иск к Кабинету министров, остановить и отменить постановление Кабинета министров относительно этой методики, которая не предполагает никакой добровольности, а только принудительно делает объединения общин», - сказал он.

Бондарь также сообщил, что депутаты от партии «Возрождение» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о признании Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» утратившим силу.

Кроме того, для председателей сельских и поселковых советов юристы партии «Возрождение» подготовили пакет методических рекомендаций относительно правомерности объединения общин.

«Мы обратились ко всем председателям сельских и поселковых советов, мы написали письма каждому главе, чтобы они внимательно изучили эту ситуацию и дали нам все предложения, а также сказали, происходили ли все объединения добровольно», - сказал он.

Бондарь заявил, что глав поселковых и сельских советов буквально заставляют объединять возглавляемые ими населенные пункты, не учитывая экономических, исторических и социальных особенностей регионов, а главное – нарушается принцип добровольности.

По убеждению Бондаря, такое формирование территориальных громад приведет к прекращению работы школ, детсадов, фельдшерско-акушерских пунктов на местах, чем фактически уничтожит села и оставит миллионы сельских жителей на произвол судьбы.

«Если мы хотим провести административно-территориальную реформу, то так не делается. Через процедуру объединения общин она не сработает, это, по сути, просто принудительная коллективизация, в которую сегодня загоняют жителей сельской местности, это делал Советский Союз, когда создавал колхозы, по сути, то же самое сегодня делает новая власть, которая пытается загнать людей в какие-то непонятные юридические объединения и, по сути, не дает ответа людям, что дальше будет», - сказал Бондарь.

По его убеждению, объединение общин в Украине осуществляется для экономии бюджетных средств.

«Мы видим, что сегодня идет целенаправленная политика по уничтожению сельской местности, уничтожению сельских советов, малых и средних сел и, по сути, все это делается просто ради банальной экономии бюджетных средств», - сказал Бондарь.

Как сообщал УНИАН, проектом изменений в Конституцию относительно децентрализации власти предусмотрено, что систему административно-территориального устройства составят административно-территориальные единицы: общины, районы, регионы.

Как сообщал УНИАН, в феврале ВР приняла Закон «О добровольном объединении территориальных громад». Закон регулирует отношения, возникающие в процессе добровольного объединения территориальных громад сел, поселков, городов.

3 марта президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Фото новости с персс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58422