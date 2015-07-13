Только 4,5% уголовных производств относительно нарушения прав граждан на выборах в ВР 2014 года дошли до суда - мониторинг

Киев. 13 июля. УНИАН. По состоянию на июнь 2015 года, в суд поступило лишь 13 из 291 уголовного производства (4,5%) относительно преступлений против избирательных прав граждан на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Об этом свидетельствует мониторинг деятельности правоохранительных органов и судебных институтов Украины, проведенный в феврале-июне 2015 года Гражданской сетью «ОПОРА» в партнерстве с Международным фондом избирательных систем (IFES), который был обнародован сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«На внеочередных выборах народных депутатов было возбуждено 291 уголовное производство в отношении преступлений против избирательных прав граждан ... По состоянию на июнь 2015 года, 222 уже было закрыто на основании норм Уголовного процессуального кодекса в связи с отсутствием состава преступления ... В то же время, до сих пор продолжается расследование по 55 уголовным производствам, возбужденным органами внутренних дел, что составляет примерно 19% общего количества начатых уголовных производств, и только 13 уголовных производств из 291 завершились направлением материалов следствия в суды», - сказал на пресс-конференции аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.

Он также отметил, что на внеочередных выборах народных депутатов, которые состоялись в 2014 году, больше всего уголовных производств было открыто в Киеве, Донецкой, Одесской, Черниговской и Харьковской областях.

В свою очередь советник по юридическим вопросам Международного фонда избирательных систем IFES Денис Ковриженко отметил, что, поскольку большого прогресса в плане привлечения основных фальсификаторов выборов к ответственности не происходит, можно ожидать, что на следующих выборах уровень фальсификаций не уменьшится.

«Мы видим, что безнаказанность, которая была обычной проблемой всех выборов, она остается актуальной, несмотря на то, что были усовершенствованы положения Уголовного кодекса ... Мы можем говорить о том, что большого прогресса в плане привлечения основных фальсификаторов выборов к ответственности не происходит. Это порождает ряд проблем. Мы можем ожидать, что в ходе следующей кампании по местным выборам уровень фальсификации особо не уменьшится, в частности, потому что никто, по большому счету, не несет ответственности за эти фальсификации», - сказал он.

Координатор парламентских и избирательных программ Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская отметила, что по результатам промежуточного мониторинга можно констатировать, что «пугать фальсификаторов нечем».

«Ссылаясь на эту статистику и результативность работы судебной системы и правоохранительных органов, к сожалению, пугать фальсификаторов нечем ... Если с такими тенденциями мы подойдем к очередным выборам 2015 года, то, к сожалению, уже сегодня возникает определенное беспокойство относительно эффективности работы правоохранительных органов и системы в целом во время избирательной кампании», - сказала она.

Она также выразила мнение, что МВД должно донести обществу, каким образом будет обеспечиваться прозрачный процесс на предстоящих выборах.