Аграрии обеспокоены отсутствием диалога с правительством по отмене спецрежима НДС

Киев. 14 июля. УНИАН. Представители аграрного бизнеса Украины обеспокоены отсутствием диалога с Кабинетом министров по вопросу изъятия из правительственного законопроекта об электронном администрировании налога на добавленную стоимость (НДС) положения об отмене специального режима взимания НДС для аграриев.

Об этом сообщил президент Ассоциации производителей молока Андрей Дыкун на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы с Министерством аграрной политики договорились, оно нас поддерживает, а правительственный законопроект (№2173а – УНИАН), который против аграрного сектора, все равно идет в Верховную Раду. Есть вопросы к Кабинету министров, как там все происходит», - сказал он.

Председатель Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что отмена спецрежима НДС, как это предлагается правительством, может создать условия, когда для аграриев более выгодно станет скрывать реальные объемы продаж и работать «в тени».

«Это по сути приведет к вымыванию оборотных средств и будет подталкивать производителей к выходу «в тень», - сказал он.

Он подчеркнул, что принятие указанного закона с данной нормой станет преждевременным решением парламента.

По словам Дыкуна, представители аграриев совместно с народными депутатами разработали альтернативный законопроект, который не содержит нормы об отмене спецрежима НДС и уже зарегистрирован в парламенте.

«Чтобы нас не обвинили в том, что мы хотим блокировать реформы, мы сделали законопроект альтернативный этому, номер 2173а-1. Все то же, что хочет правительство, 99% мы поддерживаем и согласны, единственное, пожалуйста, только уберите положение об отмене спецрежима НДС», - сказал он.

Дыкун отметил, что соглашение с МВФ, которое предполагает отмену спецрежима взимания НДС для аграриев, не запрещает государству помогать сельскому хозяйству с помощью других инструментов. Поэтому прежде чем принимать решение об отмене этой налоговой льготы, нужно ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства на государственном уровне.

Как сообщал УНИАН, ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» прогнозировала, что в случае отмены спецрежима взимания налога на добавленную стоимость для аграриев с 2016 года, выручка от экспорта за рубеж украинской сельхозпродукции сократится на 1 млрд долл.

30 июня под стенами парламента прошел митинг аграриев, на котором, по оценкам организаторов, было около 3 тыс. человек. Причиной митинга стала информация о том, что на рассмотрение депутатов в Раде будет представлен законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налога на добавленную стоимость», в котором в последний момент появилась норма, отменяющая льготный режим уплаты НДС для аграриев. Позднее стало известно, что данная норма была изъята из законопроекта. Однако 1 июля президент Ассоциации производителей молока Андрей Дыкун сообщил, что аграрии намерены провести новую акцию протеста против отмены спецрежима НДС с 2016 года в связи с появлением информации о намерении Министерства финансов вынести соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее представитель МВФ в Украине Жером Ваше подчеркивал, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства, закрепленные в меморандуме с Международным валютным фондом, по переводу аграриев на общую систему налогообложения с 1 января 2016 года. По его словам, данное требование не является новым, оно было предусмотрено в предыдущих вариантах меморандума, которые служили основанием для утверждения кредитной программы МВФ. При этом представитель Фонда подчеркнул, что различные налоговые льготы для аграриев обходятся бюджету в 30 млрд грн. В то же время представитель МВФ заверил, что отмена налоговых льгот для аграриев не приведет к потере их конкурентоспособности на мировом рынке.