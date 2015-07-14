Ученые призывают депутатов не голосовать за законопроект о научной и научно-технической деятельности, разработанный МОН - академик Семиноженко

Киев. 14 июля. УНИАН. Научное сообщество выступает против законопроекта «О научной и научно-технической деятельности», который разработало Министерство образования и науки Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Украинской Федерации ученых, академик НАНУ Владимир Семиноженко.

«Мы не против закона о науке, как такого, но против того законопроекта, который 7 июля Кабмин внес на рассмотрение ВР и который был разработан МОН... Этот проект закона, его подготовка и текст, требуют серьезной и принципиальной оценки со стороны не только научного сообщества, а вообще гражданского общества, ибо нельзя выдавать излишнюю бюрократизацию, лишнее администрирование за настоящие реформы. Это полностью противоречит современным тенденциям, которые есть в Европе и мире», - сказал он.

По его словам, среди главных недостатков предложенного МОН законопроекта, ученые видят, в частности: кулуарность и закрытый режим подготовки законопроекта, ограничение участия научного сообщества, профильных экспертов и представителей общественности в его обсуждении; низкий уровень подготовки; усиление наступления на социальную защиту ученых; игнорирование предложений молодых ученых; отсутствие инновационной составляющей; чрезмерная централизация со стороны МОН управления НАНУ и отраслевыми академиями.

По мнению Семиноженко, законопроект о научной и научно-технической деятельности должен решить, в частности, такие вопросы как: создание эффективной дебюрократизованої модели управления научной сферой с обеспечением лучших научных структур и созданием условий для их развития; создание национального демократического научного пространства для обмена мнениями, технологиями; создание условий для коммерциализации научных знаний в современные проекты в реальном секторе экономики, создание условий для международного сотрудничества и тому подобное.

«Но предложенный министерством образования проект закона не решает ни одного из этих заданий. Ни одного замечания или предложения молодых ученых в этом законе не учтены. Этот закон является билетом для выезда молодых ученых за границу... Хочется верить, что Кабмин, внося этот законопроект в парламент, просто не разобрался в дилетантском подходе МОН. Этот закон не для ученых, а для министерства», - сказал он.

В то же время, первый вице-президент НАНУ, академик Антон Наумовец отметил, что данный законопроект, также предусматривает сужение полномочий Академии наук Украины.

«В этом законопроекте сужаются полномочия нашей академии в части координации фундаментальных исследований в стране с важнейшим проблемам естественных, технических, гуманитарных наук... Представляется, что законом декларируется самоуправляемость академии в решении вопросов внутренней жизни, однако, делается попытка закрепить на уровне закона за МОН, порядок решения вопросов, которые по содержанию относятся к самоврядників и должны регулироваться исключительно уставом академии... Этот закон, который мы обсуждаем и против которого мы протестуем, несет за собой – наступление на академические традиции и свободы», - сказал он.

Ученые также отметили, что уже наработано несколько альтернативных законопроектов и выразили надежду, что парламентарии не примут законопроект, разработанный МОН.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58496