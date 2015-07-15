Без правительственной поддержки и законодательных изменений Украина может потерять международные автоперевозки - участники рынка

Киев. 15 июля. УНИАН. Без правительственной поддержки украинских международных автоперевозчиков и реформирования Министерством инфраструктуры законодательной базы автомобильной отрасли Украина может потерять международные автоперевозки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Леонид Костюченко.

"Мы приносим миллионы долларов в казну за перевозки импортных и экспортных грузов. Если говорить об экспорте - мы находимся на втором месте после морского флота, а если по импортным - мы находимся на первом месте. И эти показатели можно потерять, если не будет понимания и поддержки государства в этом вопросе", - отметил Костюченко.

Он также отметил, что профильное для транспортного сектора ведомство - Министерство инфраструктуры принимает недостаточные меры для решения проблем автоперевозчиков.

"Не могу сказать, что Министерство инфраструктуры не работает - оно занимается всеми проблемами государственного сектора экономики. Занимаются "открытием" неба, идут активные разговоры об открытии внутреннего флота, занимаются перевозками контейнерных грузов, реструктуризацией автомобильного и железнодорожного транспорта. Но сегодня нет ни одного программного документа, который говорил бы о том, каким образом будет завтра функционировать автомобильный транспорт", - сообщил Костюченко.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель председателя совета АсМАП Украины Владимир Гриненко, Мининфраструктуры должно сосредоточится на законодательных реформах, в частности, на приведении в соответствие европейским нормам закона Украины об автомобильном транспорте.

"Есть в профильном министерстве закон об автомобильном транспорте. Это наша маленькая конституция. Ему уже больше 10 лет. Он давно морально устарел. Что мы делаем: министерство, перевозчики два года работали над этим законом, который полностью адаптирован к европейским требованиям. Что мы имеем? Сегодня пришла новая команда и этот закон уже никто не разрабатывает, о законе уже забыли", - сообщил Гриненко.

Кроме этого, Гриненко отметил, что помимо изменений закона об автотранспорте, министерство должно актуализировать разработанный еще в 2004 году приказ о распределении разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) на международные перевозки, который на данном этапе уже не соответствует реальным требованиям.

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года Мининфраструктуры отменило резерв разрешений на грузоперевозки, разместив информацию об остатках разовых разрешений на международные грузовые автоперевозки в открытом доступе на сайте «Укртрансинспекции».

Справка УНИАН. Разрешение ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) - многостороннее разрешение на международные перевозки грузов автомобилями транспортных предприятий, организованных в стране-участнице ЕКМТ на основе системы квот.