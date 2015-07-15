Славянск и Самбор начинают сотрудничество в качестве городов-побратимов

Киев. 15 июля. УНИАН. Городские власти Славянска (Донецкая область) и Самбора (Львовская область) начинают сотрудничество на уровне городов-побратимов.

Об этом руководители Самбора и Славянская заявили во время презентации соответствующего соглашения о сотрудничестве между городами на пресс-конференции в УНИАН.

"Буквально вчера, мной - мэром Самбора и исполняющим обязанности городского головы Славянска было подписано соглашение о сотрудничестве между нашими городами", - отметил мэр Самбора Тарас Копыляк.

Самборский городской голова подчеркнул, что это соглашение не только о сотрудничестве между городами, но и о сотрудничестве между востоком и западом Украины.

"В соответствии с этим соглашением, мы сможем работать в сферах образования, культуры, туризма, коммунального имущества, науки", - сказал Копыляк.

В свою очередь исполняющий обязанности городского головы Славянска, секретарь городского совета, принимавший участие в мероприятии с помощью видеосвязи, Олег Зонтов отметил, что Славянск стал трагическим символом войны, потому что был одним из первых городов, который захватили российско-террористические оккупанты и наемники, что привело к трем месяцам оккупации, насилию, мародерству, жестокости, издевательствам, пыткам и гибели людей.

Зонтов напомнил, что Славянск был освобожден 5 июля 2014 года, и именно тогда началась новая история города. Он убежден, что после освобождения Славянска местные жители по-другому стали относиться к самим себе, к государству и начали понимать, что такое быть украинцем.

"Мы очень много ожидаем от нашего партнерства. Это, во-первых, реализация совместных культурно-образовательных проектов. ... Мы много ожидаем от экономической составляющей", - подчеркнул Зонтов.

По убеждению мэра Самбора, соглашение о сотрудничестве со Славянском позволит в будущем подписать подобные документы с городами из стран Европейского Союза.

В настоящее время Самбор имеет восемь городов-побратимов в Республике Польша.

Копыляк высказал мнение, что соглашения о сотрудничестве Самбора с другими городами принесут положительные результаты.

В свою очередь и.о. городского головы Славянска отметил, что власти города хотят перенять опыт Самбора в реализации проектов, на которые выделяют средства страны ЕС.

"У Самбора есть большой опыт реализации проектов европейских грантов, и сейчас мы к этому приступаем, учимся этому. Поэтому нам нужна как методологическая помощь, так и практические навыки", - заявил Зонтов.

Он сообщил, что в ближайшее время стороны попытаются начать проект в формате трехстороннего сотрудничества между Славянском, Самбором и одним из польских городов.

Кроме того, Копыляк призвал глав других украинских городов налаживать сотрудничество с городами на востоке Украины.

"Сегодня я обращаюсь ко всем городским головам, своим коллегам, чтобы и в дальнейшем они продолжали подписывать такие соглашения между западом и востоком, и это будет означать, что мы едины, что мы никогда не разделим нашу страну, мы всегда будем стараться для того, чтобы наша страна была неделимая, чтобы наша страна была единой страной ", - подчеркнул Копыляк.

Зонтов выразил надежду, что Славянск усиливать партнерские связи с другими городами Украины.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58534