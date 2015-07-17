"Информационный Майдан" призвал нового главу Госспецсвязи сменить руководство Концерна РРТ

Киев. 17 июля. УНИАН. Общественная организация «Информационный Майдан» обратилась к главе Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Леониду Евдоченко с просьбой сменить нынешнее руководство Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер «Информационного Майдана» Павел Билоножко.

«Мы обращаемся к новому главе Госспецсвязи с просьбой также вмешаться в ситуацию и быстрее инициировать назначение нового генерального директора, провести соответствующие проверки, отстранить действующее руководство концерна, которое фактически полтора года уничтожало предприятие, саботировало восстановление украинского вещания на Донбассе», - сказал Билоножко.

Он также призвал украинские власти провести расследование в кадровой политике Концерна РРТ и «навести порядок с незаконными увольнениями сотрудников предприятия».

Кроме того, активист общественной организации обратился к правительству и призвал власти запретить приватизацию Концерна РРТ, что может негативно отразиться на переходе Украины на цифровое телевещание, а также на информационной безопасности страны в целом.

«Мы призываем этого не делать, потому что Концерн РРТ - это государственная структура и она способна зарабатывать деньги и сама себя содержать, способна развивать цифровое вещание. Нам не нужны никакие частные инвесторы, к которым потом нельзя будет «достучаться», как, например, в ситуации с «Зеонбудом», - отметил Билоножко.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Концерне РРТ начался в апреле прошлого года, когда Кабинет министров назначил Александра Пивнюка новым руководителем КРРТ. После смены руководства координационный совет профсоюза концерна обвинил Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также тогдашнего руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Активисты также заявили, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

В свою очередь, Госспецсвязи опровергало данную информацию и заявляло, что обвинения со стороны координационного совета профсоюза КРРТ связаны с проведением новым руководством проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам экс-главы Госспецсвязи, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны экс-руководства.

В феврале текущего года Кабмин распорядился уволить с должности генерального директора КРРТ Пивнюка, а временное исполнение обязанностей гендиректора было возложено на первого заместителя гендиректора Владимира Ищука. 1 июля Кабмин также уволил Владимира Зверева с должности главы Госспецсвязи и назначил на эту должность Леонида Евдоченко.