На провластного кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в 205-м округе Березенко работает весь админресурс и правоохранители – политики

Киев. 20 июля. УНИАН. В Чернигове продолжается масштабная скупка голосов избирателей в пользу провластного кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в 205-м округе Сергея Березенко, для чего используется весь административный ресурс и правоохранительные органы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил ряд депутатов и кандидатов в народные депутаты в 205-м округе.

Так, народный депутат Виталий Куприй напомнил о хронологии событий, произошедших в Чернигове 16-18 июля. В частности он отметил, что 16 июля в Чернигове активисты заблокировали автомобиль, из которого велась координация подкупа избирателей.

«Несмотря на то, что указывалось на преступление, – подкуп избирателей, несмотря на то, что общественные активисты увидели внутри авто оружие, правоохранители никак не реагировали на эти события, и произошло определенное противостояние, которое длилось около 6 часов... После того, как милиция обеспечила коридор без обыска, эти люди (пассажиры автомобиля - УНИАН), вышли из автомобиля и попали в районный отдел внутренних дел», - сказал Куприй.

На следующий день, по его словам, был проведен обыск автомобиля. Там были найдены автоматы, карабин, пистолеты, около 200 тыс. грн, разложенные в конверты по 400 грн, а также несколько пачек так называемых «социальных договоров» с кандидатом в народные депутаты Березенко.

«Следственные действия длились более 12 часов. В автомобиле была НАТОвская аптечка, оружие, пакеты с деньгами, которые были перемотаны резинкой. Было около 500 конвертов, в каждом по 400 грн. Когда перешли к обыску салона, нашлись списки людей, которые фактически согласились продать свой голос. Найдено было большое количество оружия – два нарезных карабина Калашникова, 7 магазинов полных, были запрещенные рожки, боевые патроны, которые нельзя использовать, помповое ружье 12-го калибра, три пистолета Макарова, было много документов, ряд из которых свидетельствует, что многие из этих людей приехали из Одесской области. Многие документы свидетельствуют о том, что именно одесситы приехали сюда, чтобы руководить такими сделками по подкупу избирателей», - рассказал Куприй.

По его словам, есть все основания считать, что находившиеся в автомобиле люди имеют отношение к СБУ, но эта информация еще будет проверяться.

В субботу, 18 июля, отметил народный депутат, поступила информация от активистов, что происходит подкуп избирателей в офисах, один из которых – бывшая приемная председателя Черниговской облгосадминистрации Валерия Кулича.

Куприй заявил, что прокуратура также игнорировала подобные факты. «Прокуратура абсолютно игнорирует, а возможно, и играет на стороне Березенко, потому что я лично звонил дважды заместителю генерального прокурора Юрию Столярчуку и требовал, чтобы они прислали прокурора на место событий, когда обыскивался автомобиль. Более 12 часов проходили следственные действия. Ни один представитель прокуратуры не приехал. То есть, сговор идет по всей линии правоохранительных органов», - сказал он.

Куприй отметил, что будет обращение к представителям международных институтов, чтобы они приехали в качестве наблюдатели в 205-й округ для защиты демократии в Украине.

В свою очередь, тоже народный депутат Игорь Луценко отметил массовый подкуп избирателей в 205-м округе. По его словам избиратели приходили в офисы, где им должны были выплачивать деньги по так называемому «социальному договору» с Березенко.

«У большинства из этих людей сложилось впечатление, что они подписывают договор о том, что должны проголосовать за этого человека. В буквах этого договора нет такого, но все уверены, что их обязанность - проголосовать за эту сумму. И более того, если они не проголосуют, то к ним будут применены какие-то санкции, поскольку, как они считают, контролируется процесс голосования... На мой взгляд, это более жесткая версия тех схем подкупа избирателей, которые существовали и свидетелем которых я был в Киеве. Команда Черновецкого 5 раз применяла эти схемы. Схема, используемая в Чернигове, абсолютно идентична», - сказал он.

Как заявил народный депутат Игорь Мосийчук, начальник черниговской милиции «не просто не контролирует ситуацию в городе, а контролирует ее односторонне».

«Происходит потакание лицам, которые занимаются прямым подкупом избирателей. Например, на второй день событий, о которых рассказывали коллеги, милиция сделала коридор, выводила лиц с деньгами, которые использовались для подкупа избирателей, не устанавливала личность, а вносила в протокол данные, которые просто брались с потолка, не проверялись документы, милицейские базы. Возможно, эти лица находятся в государственном или межгосударственном розыске. Поэтому очень много вопросов к Антону Шевцову (руководителю черниговской милиции – УНИАН)», - подчеркнул он.

Мосийчук сообщил, что будет обращаться к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой провести служебную проверку.

«Я обращаюсь к министру внутренних дел с требованием на время выборов отстранить от исполнения обязанностей Антона Шевцова, провести служебную проверку и в случае подтверждения слов уволить его со службы в органах внутренних дел», - резюмировал он.

В то же время председатель Черниговского облсовета, кандидат в народные депутаты в округе № 205 Николай Зверев высказал мнение, что события в Чернигове «являются подтверждением того, что есть глубокие корни в окружении президента, которое разработало этот план по Чернигову».

«Хочу обратиться к президенту как гаранту Конституции и спросить, знает ли он о масштабности использования грязных технологий, которые применяются сегодня в Чернигове. Если знает, то тогда как председатель облсовета я призываю президента остановить возможное противостояние, кровопролитие и дестабилизацию ситуации», - сказал он.

По словам Зверева, есть ряд фактов, что Березенко, используя Совет регионального развития, применяет админресурс в невиданных масштабах.

«Фактически один человек представляет себя как Совет регионального развития, и этот орган используется как избирательная технология и акцентирует свою работу на 205-м округе... Есть десятки фактов, где можно сказать, что Березенко, используя Совет регионального развития, применил административный ресурс в невиданных масштабах. Такого не было ни при одном президенте. Вся админмашина начала работать на Совет регионального развития... Я призываю президента остановить его подчиненного Березенко и те процессы и позорные технологии и не дать возможности дестабилизации ситуации в черниговской общине с целью сохранения мира и целостности Украины и не применять двойные стандарты», - подчеркнул он.

Кандидат в народные депутаты в 205-м округе Андрей Глаба отметил, что «Народный контроль Чернигова» сразу начал фиксировать факты подкупа избирателей, обращаться в правоохранительные органы, но никакой реакции не было. «Милиция конкретно покрывает скупку голосов. Идут угрозы в адрес гражданских активистов. Уже сейчас нам известно, что на активистов готовятся представления на обыски и аресты», - сказал он.

Глаба призвал министра внутренних дел обратить внимание на ситуацию и деятельность правоохранительных органов в Чернигове.

Как известно, промежуточные выборы в Верховную Раду в 205-м округе должны состояться в воскресенье, 26 июля.

Фото новости с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/58640