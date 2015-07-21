Компания "Хас" скрывается от уплаты налогов от добычи газа на государственных скважинах – депутат Черновол

Киев. 21 июля. УНИАН. Компания «Хас» скрывается от уплаты налогов при продаже природного газа, который был ею получен в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей газодобывающей компанией страны «Укргазвыдобування».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила народный депутат Украины Татьяна Черновол, уточнив, что компания «Хас» принадлежит нардепу Александру Онищенко.

«Есть фирма «Хас», которая контролируется Онищенко... Он сейчас фактически владеет целым рядом фирм, которые сейчас не в полном объеме платят НДС, рентную плату, налог на прибыль и другие налоги, потому что они работают по схемам», - сказала Черновол.

По ее словам, компания «Хас» в феврале текущего года продала почти 50 млн куб. м. газа по цене 2200 грн за тыс. куб. м (без НДС), что более чем вдвое ниже цены, которая на тот момент была установлена Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, на уровне 5 700 грн.

Чорновил отметила, что из-за этого государство недополучило огромную сумму НДС, при этом компания также скрылась от полной уплаты рентных платежей.

«Только с этой продажи должна была быть уплачена рента в размере 168 млн грн, тогда как весь объем газа был продан за 107 млн грн», - добавила депутат, уточнив, что «Хас» за 6 месяцев текущего года заплатила лишь 60 млн грн рентных платежей.

При этом она рассказала, что для ухода от уплаты налогов компания «Хас» продает газ фирме «Ленстер Компани», которая перепродает газ для промышленности, но уже по высокой рыночной цене.

«Газ был продан «Ленстер Компани» - это известная фирма, которая фактически выводит из-под налогообложения газ, добываемый предприятиями Онищенко», - подчеркнула Черновол.

Она сообщила, что для вывода средств из «Ленстер Компани» осуществляется закупка фиктивных услуг на огромные суммы.

«Только за первые три месяца этого года было закуплено фиктивных услуг на 400 млн грн, то есть это просто были выведены средства… По этим схемам работает бизнес Онищенко - выводятся средства, не платятся налоги, не платится рента, соответственно, не распределяется реальная прибыль между компанией («Хас» - УНИАН) и «Укргазвыдобуванння», - сказала Черновол.

Вместе с тем она сообщила, что по таким схемам работает и ряд других компаний, которые получили в пользование государственные скважины во времена президентства сбежавшего в Россию Виктора Януковича.

В частности, компании «Надра геоцентр» было передано 37 скважин, «Хас» - 4, «Карпатыгаз» - 94, «Цефей» - 3, а также 4 - «Карпатынадраинвест».

Депутат отметила, что особый интерес частных фирм к государственным скважинам вызван высокой вероятностью получения прибыли, тогда как для ее получения на новых скважинах необходимо провести ряд затратных и длительных работ – купить лицензию на добычу газа, осуществить пробные бурения скважин, которые не всегда дают позитивный результат добычи.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпаний назначил Олега Прохоренко главой «Укргазвыдобування». Ранее Прохоренко занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.

Премьер-министр Арсений Яценюк инициировал смену руководства "Укргазвыдобування" по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. Как выяснилось, группа компаний народного депутата Игоря Еремеева должна госпредприятию 373 млн грн, однако руководство госхолдинга не предприняло никаких попыток вернуть долг.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м природного газа – 70% от объема добычи голубого топлива в стране. По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль холдинга составила 8,9 млн грн.