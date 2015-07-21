Политические силы, которые ассоциируются с прошлой властью или с Россией, на Волыни не имеют перспективы на местных выборах - эксперты Института "Стратегические Альтернативы"

Киев. 21 июля. УНИАН. Политические силы, которые ассоциируются с прошлой властью или с левой идеологией, ассоциируются с Россией, на Волыни не имеют перспективы на местных выборах. Об этом сказал заместитель председателя правления Института «Стратегические Альтернативы» Алексей Рогалев на брифинге в агентстве УНИАН.

Он отметил, что имеют «перспективу националисты, в том числе крайние, партия «Батькивщина», лидер которой появляется сейчас в медиа пространстве и который имеет сильные структуры на местах, мало перспектив имеет партия «Народный фронт», в том числе из-за рейтинга лидера - премьер-министра Украины, и неплохие перспективы, рост поддержки имеют партии «Самопомич», партия Олега Ляшко». По его словам, достаточно высокий рейтинг поддержки у партии «Блок Петра Порошенко.

Исполнительный директор Института «Стратегические Альтернативы» Петр Тигунов отметил, что по результатам исследований, проведенных Институтом с 6 по 13 июля, было опрошено 806 жителей и 15 экспертов. По его словам, брались для опроса именно 8 сельских районов Житомирской, Ривненской и Хмельницкой областей. Он сообщил, что высокий уровень поддержки у партии БПП - 16,3%, партии «Батькивщина» - 10.2%. У Радикальной партии - 7,1%, к «Народного фронта» и «Самопомочи» - по 4,5%, у Правого сектора - 3,8%, у "Свободы" - 2,6%, КПУ и Оппозиционный блок имеют по 1,2%. В то же время он добавил, что почти половина людей еще не определились со своими симпатиями.

Тигунов отметил, что людям задавались вопросы по основным темам, которые их беспокоят, и они называли самостоятельно - неудовлетворительное состояние дорог - 41,2%, безработица - 38,1%, бедность - 29,7%, высокие цены и тарифы – 24,6%, а коррупцию в государстве только назвали 4,3% опрошенных, войну - 1,4%.

Рогалев отметил, что достаточно высок запрос на новые партии. По его словам, 53,5% опрошенных готовы проголосовать за новую партию, но 38,1% являются стойкими сторонниками уже существующих партий, а еще 8,4% затруднились ответить на этот вопрос. По его словам, предлагались в ходе опроса и названия несуществующих партий. Тигунов отметил, что по названию люди готовы поддержать, в частности, партию «Достоинство», которая была бы партией участников АТО.