Парламентская коалиция сейчас находится в "состоянии развода" - КИУ

Киев. 23 июля. УНИАН. Парламентская коалиция сейчас находится в «состоянии развода».

Такое убеждение генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель высказал на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время он отметил, что, несмотря на это, необходимо внести изменения в коалиционное соглашение, в частности, в части уточнения сроков выполнения задач, стоящих перед коалицией.

«Мы понимаем, что коалиция находится сейчас в состоянии развода, и поэтому фактически любого, даже формального, повода достаточно для того, чтобы обвинить своих партнеров. И если коалиция сейчас, с одной стороны, погрязнет в таком длительном процессе внесения изменений, то это может быть даже поводом для взаимных обвинений и для фактического распада коалиции».

«Но с другой стороны - если сосредоточиться не над содержанием, а просто над внесением технических изменений относительно сроков реализации тех или иных положений, то мы в результате получим качественный документ, то есть, качественный план выполнения реформ», - добавил он.

При этом Кошель напомнил, что в самом тексте коалиционного соглашения есть пункт, которым предусмотрена возможность внесения изменений и дополнений.

В свою очередь, эксперт «Реанимационного пакета реформ» Ярослав Юрчишин выразил надежду, что «это межсезонье будет использовано для того, чтобы пересмотреть, оптимизировать коалиционное соглашение, и на сентябрь выйти с реальным, а не романтическим планом реализации реформ».

В КИУ отмечают, что за первое полугодие 2015 года провластные фракции выполнили меньше трети положений коалиционного соглашения.

«По состоянию на конец второй сессии, из 118 запланированных на это время положений полностью выполнено 39, и 13 выполнено частично, а еще 54 положения пока находятся в процессе выполнения (разработаны соответствующие законопроекты)», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по данным экспертов организации, за две сессии Верховной Рады VIII созыва «депутаты выполнили меньше половины обещанного: 2 положения из 8 - для избирательной реформы и 12 из 31 - для судебной».