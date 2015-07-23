Общественные активисты призвали правительство с сентября повысить акцизы на табачные изделия на 26,7%

Киев. 23 июля. УНИАН. Украинские эксперты и общественные активисты призвали правительство провести повышение ставки акцизов на табачные изделия на 26,7% уже в сентябре текущего года вместо ранее запланированного 1 января 2016 года, что позволит, в частности, увеличить поступления в государственный бюджет на сумму порядка 400 млн грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления центра «Жизнь», эксперт Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский, презентуя пятый глобальный отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Пятый отчет Всемирной организации здравоохранения по глобальной эпидемии рекомендует правительству посмотреть на самую эффективную политику (в борьбе с курением - УНИАН) – это налогообложение табачных изделий, и использовать её в своих стратегиях. Мы надеемся, что правительство прислушается», - сказал Скипальский.

По его словам, повышение акцизов на табачные изделия незначительно повлияет на стоимость сигарет в Украине с учетом текущего уровня инфляции в стране.

«Несмотря на увеличение акцизов в 2014 году на 40%, реальные цены, с учетом инфляции, на табачные изделия не выросли: за последние 12 месяцев индекс потребительских цен составляет 157,5%, при этом цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 70%, а на табачные изделия – только на 40%... 26,7% добавляет к стоимости сигарет около 2 грн», - сказал эксперт.

При этом присутствующий на пресс-конференции консультант пятого отчета ВОЗ о табачной эпидемии Константин Красовский отметил, что после повышения акцизов только за первое полугодие 2015 года в бюджет поступило на 1,5 млрд грн больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 10 млрд грн.

«Но дальше увеличения доходов не будет, потому что ставка акциза практически сравнялась. Поэтому мы выступаем с инициативой дальнейшего и существенного увеличения ставок акцизов в Украине, потому что это является основным фактором снижения распространения табакокурения», - сообщил Красовский.

Он отметил, что по данным Госстата, количество курильщиков в Украине с 2008 года сократилось с 25,6% населения (10,1 млн человек) до 20,9% (7,7 млн человек) в 2014 году. Также за последние несколько лет темпы снижения распространения табакокурения в Украине являются одними из самых высоких в Европе. Так, с 2006 года стандартизированный показатель распространения табакокурения сократился до 30,7 с 45, или на 32%. Тем не менее, по его словам, вопрос борьбы с курением в Украине остается актуальным.

Присутствующая на пресс-конференции руководитель отдела по борьбе с неинфекционными заболеваниями Бюро ВОЗ в Украине Наталья Король отметила, что эффективным методом борьбы с распространением табачной эпидемии в Украине наряду с ценовой стратегией являются и другие стратегии сокращения потребления табачных изделий населением.

«Невозможно бороться с табакокурением, повысив только цену на табак и не предложив действенную поддержку… Только при синхронной разработке национальной системы помощи в прекращении курения», - сказала Король.

По её словам, основными стратегиями ВОЗ в борьбе с курением является осуществление мониторинга, защита от табачного дыма, помощь в отказе от курения, предупреждение об опасности табака, запрет рекламы табака и повышение акцизов на табачные изделия.

При этом Король отметила, что ежегодно от болезней, которые напрямую зависят от потребления табака, в мире погибает около 6 млн человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в январе-июне 2015 года составил 41,3 млрд штук, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

В 2014 году производство сигарет в Украине составило 86 млрд штук, что на 0,1% меньше, чем в 2013 году.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58709