Работники штаба провластного кандидата в депутаты Березенко заявили о фактах подкупа избирателей в его интересах в Чернигове

Киев. 23 июля. УНИАН. Бывшие работники штаба провластного кандидата в народные депутаты в 205-ом округе (Чернигов) Сергея Березенко заявляют, что являются свидетелями того, как его команда подкупала избирателей в округе, в частности, при содействии начальника милиции города.

Во время пресс-конференции в УНИАН бывшие работники штаба также сообщили, что получали противозаконные указания от руководителей штаба провластного кандидата.

В частности, во время пресс-конференции, один из бывших работников штаба Максим Иванчук, рассказал, что в начале июля один из его знакомых – Иван Рудяк - предложил ему поехать в Чернигов с целью активного участия в создании организации «За честные выборы». По словам Иванчука, он и еще группа ребят согласились на такое предложение, и уже в Чернигове Рудяк познакомил их с координатором Антоном Соколовым. Иванчук сообщил, что уже 3 июля им дали указание прийти по адресу ул. Щорса, 23, где проходила агитация за Березенко.

«Нас пропустили туда без проблем и познакомили с руководителем, который всем управлял, – Антоном Шевцовым (начальник милиции города Чернигова - УНИАН). Мы его не знали. Как объяснил нам Соколов, он был начальником службы безопасности Сергея Березенко», - сказал Иванчук и отметил, что после этой встречи ему звонили и давали указания прибыть по тому или иному адресу, чтобы фиксировать все, что там происходит и отчитываться.

По словам Иванчука, по указанным адресам, группа, в которую входил и он, видела агитационные палатки и много людей.

«Нас координировал Антон Шевцов. Он находился там постоянно. Рассказывал, куда идти и что делать. Мы следили, чтобы никто не фотографировал во время того, как были две встречи избирателей с Березенко», - рассказал Иванчук.

В течение последующих дней, по его словам, продолжалась активная работа по созданию организации «За честные выборы» и, как объясняли ребятам, эта организация создавалась для контроля за соблюдением порядка в избирательном процессе.

«Но потом мы узнали от Соколова, что эта организация будет помогать и решать любые конфликтные ситуации, связанные с Сергеем Березенко. Мы удивились, но не придали этому большого значения. Мы принимали участие в автопробеге с флагами, возле палаток, которые стояли в городе, мы объясняли людям о создании организации, призывали их делать свой выбор честно, раздавали детям конфеты. Примерно до 14 числа мы этим занимались. Параллельно нам каждый день поступали звонки от Соколова, что нам нужно поехать по определенному адресу и посмотреть, что там. Например, было задание поехать в гостиницу «Украина» и поснимать, что там происходит... Это продолжалось в течение нескольких недель. Однажды мы встретились с Рудяком в квартире, которую он снимал, и нам поставили другие задачи – не только снимать, а поехать к определенным палаткам и совершить там провокацию. Он объяснил, что это нужно для того, чтобы в случае, если будет происходить «кипиш» возле палаток Березенко, нам такое нужно устраивать возле палаток Геннадия Корбана (кандидат в народные депутаты в 205-ом округе - УНИАН). Мы этого не выполняли, потому что не подписывались на такие задания противозаконные», - заявил Иванчук.

Иванчук также сообщил, что однажды утром ему и еще нескольким ребятам была поставлена задача поехать по определенным адресам, где стояли автобусы, сидеть в машинах и следить за тем, чтобы там все было спокойно.

«Что происходит в автобусах, нам никто не стал объяснять, но сказали, что если мы увидим там «кипиш», то сообщать. Мы поехали по одному из адресов. Там было три автобуса, много людей, агитационная палатка Березенко, охранники, которые охраняли автобусы, и машина. Мы за всем наблюдали. Я видел, что люди заходили в палатку, что-то подписывали, их проверяли, у них были паспорта в руках и какие-то соглашения. После того как их там проверили, они заходили в автобус. После того как они туда заходили, за ними заходил охранник, который перед этим брал в багажнике машины конверты. Мы подозревали, что это деньги, потому что с людьми, которые выходили, мы общались, и они говорили, что Березенко выдает по 400 гривень. Мы подозреваем, что это за голос он давал», - сказал Иванчук и отметил, что в течение дня по несколько раз к автобусам приезжала «Тойота» черного цвета.

Иванчук также отметил, что такие автобусы стояли по нескольким адресам, где он был непосредственно по указанию, и по каждому из этих адресов приезжала та же самая «Тойота».

«Мы также увидели там Антона Шевцова, который нам давал указания 2-4 числа как начальник службы безопасности Сергея Березенко. Здесь мы узнали, что он является главным милиционером Чернигова. Затем поступил звонок от Соколова, мы ему рассказали о ходе событий. Он нам дал указание находиться там, потому что приедет много людей. Приехал сам Соколов. Он сказал следить за машиной и передать всем – окружить машину, чтобы никто не смог открыть ее и узнать, что там. У меня это вызвало подозрение. Мы не стали выполнять это задание, потому что я видел в этом незаконные действия. Он мне рассказал, что приедет эвакуатор, и туда должны загрузить машину. Это решение должен принять Шевцов, ее повезут на штрафплощадку, где машину никто не будет трогать», - рассказал бывший работник штаба Березенко.

Иванчук также отметил, что на следующий день ему поставили задачу вернуться на то место, где была заблокирована машина, и рассказать, что там происходит.

«Мы увидели там много людей. Там были конверты с деньгами, оружие, патроны. Людей в машине не было», - рассказал Иванчук.

На следующий день, по словам Иванчука, его и еще несколько человек из его группы, пригласили в одну из квартир Чернигова и объяснили, что организации «За честные выборы» нет и не будет и сказали, что теперь есть только две задачи, которые нужно будет выполнять, - защита или нападение.

«Мы поняли, что находимся в штабе Березенко и поинтересовались, что означает нападение. Нам объяснили, что мы должны будем просто появляться по тем адресам, которые нам назовут, и снимать, что там происходит», - рассказал он.

В тот же день, по словам Иванчука, его с ребятами вызвали по адресу ул. Полуботко, 22, где они увидели много людей и руководителей штаба Березенко, и где им дали задание поднимать шум и создавать среди людей хаос призывами «Корбан – прочь! Корбан – позор!» и тому подобное.

«Нам поступали различные противозаконные команды, но мы ничего такого не делали. Когда я находился по этим адресам, меня набирал Рудяк и говорил, что мне нужно было срочно поехать туда, где находились агитационные палатки Геннадия Корбана, а также другие, и устраивать там провокации, чтобы мы подходили к людям и что-то им говорили, чтобы они нас ударили, а затем мы должны вызвать милицию, чтобы создавать, как он говорил, «кипиш». Все эти переписки у меня есть в Вайбере. Мы этого не делали. Мы приезжали по адресу и просто стояли в стороне. Мы обсудили все и решили, что не хотим заниматься противозаконными действиями. На этом мы решили прекратить наше сотрудничество с Соколовым», - рассказал Иванчук.

В свою очередь председатель правозащитной группы «Сич» Оксана Томчук отметила, что собирает доказательства и факты нарушений со стороны штаба провластного кандидата в 205-ом округе Березенко. В частности, она зачитала фрагмент заявления от одного из таких же участников группы, как и Иванчук, – Владислава Курского, в которой он четко свидетельствует о причастности Шевцова и штаба Березенко к подкупу голосов.

«Речь идет об эпизоде, когда уничтожались списки избирателей, которые получили взятки. Человек готов об этом свидетельствовать. Все эти данные подтверждаются не только показаниями, но и вайбер-перепиской, видеоматериалами, на которых зафиксированы автобусы, которые развозили конверты по городу, зафиксированы все автомобили, люди, которые занимались организацией курсирования автобусов, автомобиль, который привозил деньги. Все эти данные будут переданы в правоохранительные органы», - сказала Томчук.

В то же время она подчеркнула: «Учитывая то, что фактически сейчас милицией Чернигова руководит человек, который непосредственно не только принимал участие в реализации этой преступной схемы (подкупа избирателей - УНИАН), но и фактически выступил ее непосредственным организатором на момент, когда она создавалась, то я не вижу смысла пытаться сейчас передать эти материалы в город Чернигов. Все эти материалы мы передадим непосредственно в Генпрокуратуру, поскольку речь идет не только о нарушении этических норм, а о вполне конкретном уголовном преступлении, которое совершено и продолжает совершаться должностным лицом – пресловутым Антоном Шевцовым».

Томчук также подчеркнула, что участники правозащитной группы «Сич» будут присутствовать до конца выборов в 205-ом округе и сообщила о размещении палаток группы в Чернигове, где люди смогут давать показания о нарушении избирательного законодательства.

Как известно, промежуточные выборы народного депутата состоятся в 205-ом округе 26 июля.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58705