Выборы в 205-м округе - это тест для власти на способность обеспечить демократический процесс – ОПОРА

Киев. 24 июля. УНИАН. Промежуточные выборы народного депутата в 205-м округе в Чернигове 26 июля – это тест для власти на способность обеспечить демократический процесс.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Избирательная кампания в 205-м округе - этот своеобразный тест на способность власти, правоохранительной системы, ЦИК обеспечить выборы, которые соответствовали бы международным стандартам по организации демократического избирательного процесса», - подчеркнула она.

В то же время, по словам Айвазовской, "ОПОРА" вынуждена констатировать, что правоохранительная система не играет ведущую роль в вопросе фиксации и привлечения к ответственности тех, кто совершает правонарушения в этом округе.

Айвазовская подчеркнула, что избирательная кампания в 205-м округе подобна, проходившей в 2013 году в 5 так называемых проблемных округах, а в 2014 году - на довыборах в Севастополе. По ее словам, избирательная кампания в Чернигове проходила в атмосфере всеобщей конкуренции, которая, к сожалению, не была добросовестной.

Эксперт также отметила, что избирательная кампания характеризуется большим количеством технических кандидатов, что может повлиять на ход голосования.

«Из 127 кандидатов, зарегистрированных на старте кампании, 91 остался после того, как завершился период написания заявлений об отказе от участия в выборах, и лишь 17 вели определенную агитационную деятельность в пределах этого округа. Таким образом, к сожалению, технические кандидаты являются проблемой избирательной кампании, и мы имеем определенные опасения относительно дня голосования, потому что их роль может быть определяющей», - сказала Айвазовская.

По ее словам, в ходе избирательной кампании наблюдатели зафиксировали случаи подкупа избирателей, недобросовестной агитации, применения административного ресурса.

Как сказала Айвазовская, появление информации, в том числе из официальных источников, о том, что в Чернигов заехали около тысячи человек для «осуществление провокаций в день голосования, не может остаться без внимания как медиа, так и независимых организаций наблюдателей».

«Использование оружия в день голосования – это один из крупнейших рисков выборов... Вопрос лишь в том, будут ли они массовыми и критическими и будут ли жертвы. Мы надеемся, что правоохранительная система, несмотря на то, что она бездействовала в период избирательной кампании по фиксации, расследованию и наказанию виновных за использование административного ресурса, подкуп избирателей, выполнит свои функции по обеспечению общественного порядка в день выборов... Главное, чтобы правоохранители выполняли свои прямые функции, а не функции давления или препятствования избирательному процессу в день голосования», - подчеркнула Айвазовская.