В Киеве 29 июля состоится суд по вопросу изменения меры пресечения экс-милиционерам, стрелявшим в участника АТО Александра Дроздова

Киев. 27 июля. УНИАН. В Подольском районном суде Киева 29 июля в 10:00 состоится предварительное заседание по вопросу изменения меры пресечения бывшим сотрудникам милиции, причинившим огнестрельное ранение военнослужащему ВСУ Александру Дроздову, который пришел в отпуск из зоны АТО в январе этого года.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил адвокат потерпевшего бойца АТО Сергей Топчий.

«Люди, которые являются подсудимыми, не понесли ответственность за содеянное. А именно: этим людям в виде меры пресечения за тяжкое преступление следователями было избрано содержание под домашним арестом», - возмущается он.

«29 июля на предварительном заседании Подольского районного суда будет подниматься вопрос по поводу изменения меры пресечения этим бывшим сотрудникам милиции, которые могут оказаться действующими сотрудниками правоохранительных органов. И, будучи подсудимыми по тяжкому делу, по которому предусматривается срок лишения свободы до 12 лет, находиться дома, я считаю, что это неправильно и, как минимум, люди должны находится под стражей», - считает адвокат.

«К сожалению, один человек из числа тех, кто нападал на Александра Дроздова, на сегодня находится в розыске, и следствием прокуратуры предпринимаются пока безуспешные действия по поводу поимки этого человека», - добавил Топчий.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 15 января на проспекте Правды возле супермаркета произошел инцидент, во время которого бывший работник милиции причинил огнестрельное ранение военнослужащему ВСУ Дроздову, который пришел в отпуск из зоны АТО.

Адвокат Топчий тогда не исключил, что трое других мужчин, которые находись в компании с экс-милиционером и после стрельбы скрылись с места происшествия, также были работниками милиции.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Киева заявили, что прокуратура приняла в свое производство расследование этого инцидента.

В то же время в прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования выяснилось, что выстрел осуществил 35-летний киевлянин, который два года назад уволился из органов внутренних дел. Ему сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганские действия, совершенные с применением оружия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения. Другие участники инцидента устанавливаются.

Кроме того, в прокуратуре заверили, что в ходе расследования будут подробно исследованы все обстоятельства этого происшествия, проверена информация свидетелей о возможной причастности к преступлению действующих работников милиции.