Украина в 2015-2016 МГ может увеличить экспорт яблок минимум на 10% - эксперт

Киев. 28 июля. УНИАН. Украина в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 - июнь 2016 гг.) может увеличить экспорт яблок минимум на 10% по сравнению с прошлым сезоном, считает руководитель проекта «АПК– Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман.

«В этом сезоне, мы думаем, экспорт увеличится минимум на 10%», - сказала она на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

При этом она отметила, что в 2014-2015 МГ Украина экспортировала рекордное за годы независимости количество яблок – около 70 тыс. тонн. По ее словам, основная доля данного экспорта, несмотря на введенный Россией мораторий на ввоз плодоовощной продукции из Украины, отправлялась именно в РФ через Крым и третьи страны. По прогнозам Гетьман, основной объем украинского экспорта будет поставляться в РФ и в начавшемся сезоне.

«Большой объем яблок вывозился через Крым под видом Крымской продукции в Россию. Если этот канал будет продолжать работать и дальше, то Украина сможет нарастить объем экспорта этой продукции», - отметила Гетьман.

Что касается европейского рынка, то, по словам эксперта, украинским производителям будет сложно войти на него из-за высокой конкуренции.

«Рынок Европы по факту для нас открыт на сегодняшний день, потому что Европа снизила ввозные пошлины на плодоовощную продукцию до нуля, но нас там никто не ждет, у нас на пути туда стоит Польша. Украина на сегодняшний день производит около 1-1,1 млн тонн яблока, а Польша производит почти 3,5 млн тонн яблока с хорошими технологиями, которые позволяют его хранить. И это яблоко в параметрах Европы – дешевое яблоко», - пояснила Гетьман.

Что касается внутреннего потребления, то, по словам также присутствовавшего на пресс-конференции представителя компании Fozzy Group Алексея Щербаня, из-за экономической нестабильности в стране спрос на яблоки снизился примерно на 10-15%.

«Мы конечно почувствовали снижение – это вполне естественно в такой сложный период для нашей страны, но я не могу сказать, что оно было очень большим… учитывая все факторы, где-то до 15%», - сказал Щербань.

Указанное снижение спроса, по словам Гетьман, во многом было обусловлено существенным подорожанием яблок в Украине.

«Цены поднялись до рекордного уровня. Если в предыдущие годы самым высоким уровнем цен к апрелю месяцу считалось 8 грн за кг в прошлом году, то в этом году цена доходила до 15, иногда до 18 грн за кг», - отметила Гетьман.

Впрочем, по ее словам, несмотря на это, яблоко осталось самым доступным фруктом в ценовом отношении для украинцев.

«Потому что на фоне оптовых цен на бананы порядка 30 грн за кг яблоко было значительно дешевле, дороже стоили апельсины, дороже стоили все фрукты по большому счету. Поэтому спрос на яблоко и потребление безусловно снизилось, но тем не менее, это был самый продаваемый фрукт в прошлом сезоне», - подчеркнула эксперт, добавив, что во фруктовой корзине украинцев яблоко занимает наибольшую долю - не менее 30%.

В общем, по данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», объем рынка десертных яблок в Украине составляет порядка 450-500 тыс. тонн. Для сравнения: ближайшим конкурентом яблока, по информации Гетьман, на сегодняшний день является банан с объемом рынка около 200 тыс. тонн. А, к примеру, объем рынка винограда в Украине составляет около 40 тыс. тонн.

В целом же, по словам Гетьман, производство яблок является одной из самых интенсивно растущих отраслей в АПК Украины. По данным эксперта, за последние 10 лет, с 2004 года, производство яблок в стране увеличилось почти в 1,5 раза, при том, что площади под яблочными садами приблизительно на такую же величину снизились.

«Это говорит о том, что в Украине идет интенсификация производства. То есть закладываются новые интенсивные сады и выкорчевываются старые. При этом темпы выкорчевывания старых садов намного быстрее, а продуктивность новых садов намного выше, чем старых», - подчеркнула Гетьман.

Обеспеченность Украины мощностями по хранению яблок она оценила в 70%.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, производство плодов и ягод в Украине в 2014 году (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) снизилось на 12,9% по сравнению с 2013 годом – до почти 2 млн тонн.