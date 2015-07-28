ОО "Украинская команда реформаторов" презентовало русский перевод книги историка Наконечного "Украденное имя"

Киев. 28 июля. УНИАН. Общественная организация «Украинская команда реформаторов» («УКР») совместно с частным издательством презентовало русский перевод книги историка Евгения Наконечного "Украденное имя ".

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему «Историческая правда: доказательства, что украинцы не русские» основатель общественной организации «Украинская команда реформаторов» Георгий Зубко.

«Прошлое десятилетиями уничтожало национальную идентичность украинцев и проповедовало незыблемость и святость «русского мира». Мы уважаем, несмотря на происходящее, русский народ и одновременно боремся за восстановление исторической правды», - сказал Зубко.

По его мнению, украинцы, в условиях развязанной Россией информационной войны, должны научиться защищать свою правду, свою историю. «Инициатива России по установке памятника князю Владимиру в Москве побудила нас включиться в информационное противостояние и познакомить россиян с замечательным трудом украинского историка, писателя, исследователя Наконечного»,- сказал Зубко. Он отметил, что идеология «Русского мира» пытается лишить украинцев права на наследство Киевской Руси, «показать их в виде этнической смеси, без исторических корней и без традиций».

«Узурпация истории является одним из эффективных методов тирании. Для Кремля манипуляции с историей - это попытка обосновать имперские желания»,- сказал Зубко.

Он также отметил, что в издании на основании исторических фактов, в частности дипломатической переписки, детально доказывается, что тогдашних жителей Украины называли русинами, а Москва не имеет прямого наследия Руси.

По словам Зубко, авторы проекта не представляют никаких политических партий, не пользуются международными и отечественными грантами. «У нас есть мечта построить настоящую платформу гражданского общества, которое станет серьезным фундаментом демократического государства Украина»,- добавил Зубко.

Доцент университета имени Бориса Гринченко Валерий Павлюк отметил, что авторы проекта намерены бесплатно распространять электронный вариант русскоязычного издания « Украденного имени» и его печатную версию.

«Украинцы - это отдельный народ, это отдельная нация и мы хотим донести эту информацию в массы. Первая задача была школы, сейчас обсуждается предоставление экземпляров книги в АТО, в восточные регионы, там, где люди ждут русскоязычного источника. Мы признаем, что если эта книга придет на украинском языке, может возникнуть определенное отторжение, а наша задача донести знания. Сегодня наша команда в социальных сетях и физически будет распространять эту русскоязычную книгу, в первую очередь в направлении РФ»,- добавил Павлюк.

Он отметил, что Кремль всеми силами пытается присоединить наследие Киевской Руси к «русскому миру», чтобы сделать Москву единым центром империи, поэтому на сегодня важно донести правду, что эти намерения не имеют ничего общего с фактами.

Представитель «Издательство Белявского» Вениамин Белявский в свою очередь отметил, что издательство также планирует переиздать украинский вариант книги.