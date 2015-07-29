"Укрзализнычбуд" оспаривает результат тендера госкомпании "Укрзализнычпостач" на закупку железнодорожной продукции
Киев. 29 июля. УНИАН. Владелец машиностроительного завода «Укрзализнычбуд» Дмитрий Руденко оспаривает результат проведенного 30 апреля 2015 года государственной компанией «Укрзализнычпостач» тендера по закупке железнодорожной продукции, который выиграл подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову «Метинвест-СМЦ».
Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
«Мы обратились в Антимонопольный комитет (с жалобой о незаконном тендере – УНИАН). Без всяческих обоснований нам отказали в нашей жалобе», - сказал Руденко.
При этом он отметил, что победивший в тендере «Метинвест-СМЦ» не предоставил всех необходимых документов для участия в нем.
«Каждое предприятие обязано было предоставить в тендерной документации антикоррупционную программу. Мы это сделали, предприятие «Метинвест-СМЦ» этого не сделало…Тем не менее, они были допущены к тендеру и выиграли», - сказал владелец «Укрзализнычбуда».
Также он добавил, что после проведения тендера он обращался к заместителю министра Мининфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, но результатов по этому вопросу до сих нет.
При этом Руденко отметил, что в итоге продукцию будет производить «Енакиевский металлургический завод», который находится на подконтрольной российским боевикам территории Донбасса.
Присутствовавший на пресс-конференции координатор Коалиции патриотических сил Донбасса Сергей Гармаш подтвердил, что, несмотря на лучшее предложение «Укрзализнычбуда», компания «Укрзализнычпостач» отдала предпочтение компании Ахметова.
«Его предприятию («Укрзализнычбуду» – УНИАН) не дали заказ, хотя было более выгодное предложение. Заказ отдали «Метинвесту», он ушел на «Енакиевский металлургический завод» с худшей продукцией и по более дорогой цене», - сказал Гармаш.
Как сообщал УНИАН, с начала года Антимонопольный комитет более восьми раз блокировал ряд торгов, проводимых «Укрзализнычпостачем», в частности, по закупке каменного угля, дизтоплива, бандажей, рельсовых скреплений
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрзализнычпостач» создано в 1992 году, входит в сферу управления «Укрзализныци». «Укрзализнычпостач» осуществляет централизованную закупку товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожной отрасли.