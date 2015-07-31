Общественные активисты призывают мэра Киева искоренить коррупцию в коммунальных предприятиях

Киев. 31 июля. УНИАН. Общественные активисты призывают главу Киевской городской администрации Виталия Кличко уделить внимание искоренению коррупции в коммунальных предприятиях столицы, сообщил на пресс-конференции в УНИАН член Антикоррупционного совета при мэре Киева Сергей Гула.

«Все понимают, что для уменьшения коррупции в судах полномочий у киевского городского главы нет, но, чтобы изменить правила коррупционной деятельности в детских садах, в поликлиниках, в больницах, полномочий у киевского главы будет абсолютно достаточно», - сказал Гула.

Также эксперт ГО «Сознательные» Виктория Навроцкая сообщила, что по результатам опроса киевлян, большинство взяток госслужащие требуют в судах (76,5% опрошенных) и в медицинских учреждениях (64,7% опрошенных).

Также Гула отметил, что важным элементом коррупции в коммунальных предприятиях является наличие благотворительных взносов.

«Я мэру предложил, чтобы каждый киевлянин ощутил, что борьба с коррупцией продолжается и коррупция уменьшается, давайте начнем решать вопросы, которые касаются так называемых благотворительных взносов в больницах, в родильных домах, в школах, детских садах», - сказал он.

Гула обратил внимание, что в первую очередь нужно понять природу благотворительных взносов и как они расходуются.

«Мы направили обращение мэру Кличко насчет этого вопроса. Мы предложили разобраться, чтобы каждое коммунальное предприятие было максимально открытым. Если вы собираете благотворительные взносы, то будьте добры отчитываться», - сообщил он.

При этом Гула добавил, что ответ на это обращение был формальным и конкретных результатов в борьбе с коррупцией нет.

В свою очередь эксперт ГО «Сознательные» Игорь Кузьминский добавил, что для борьбы с коррупцией столичная власть должна минимизировать контакт граждан с госслужащими путем усовершенствования электронного документооборота.

«Ограничение контакта госслужащего с клиентом делает невозможным возникновение коррупционных действий», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко и исполняющий обязанности Администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Альфонсо Ленарт объявили о начале комплекса совместных действий на поддержку мер по противодействию коррупции, которые сейчас внедряются в Киеве.

USAID поможет Киеву: создать единую электронную систему городских закупок; усовершенствовать парковочную инфраструктуру города; повысить прозрачность системы обращения с отходами и усовершенствовать соответствующую нормативно-правовую базу, что будет способствовать большей прозрачности системы и лучшей защиты окружающей среды; выработать механизмы общественного контроля, обеспечение прозрачности и подотчетности в работе Киевского инвестиционного агентства, что должно сократить возможности для коррупции.

Также Кличко назвал коррупцию главным препятствием на пути к привлечению инвестиций.

Ранее эксперты ГО «Сознательные» отмечали, что по результатам их опросов 88,6% киевлян сталкиваются с активными проявлениями коррупции в столице. Наиболее коррумпированной они отметили сферу образования. Так считали 36% опрошенных, медицинские учреждения – 26%, милиция и ГАИ – 20%.