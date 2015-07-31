Верховная Рада Украины VIII созыва работала активнее, чем предыдущий состав парламента - Опора

Киев. 31 июля. УНИАН. Верховная Рада Украины VIII созыва работала активнее, чем предыдущий состав парламента.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

По ее словам, «в течение первых двух сессий украинский парламент VIII созыва работал на 30% больше, чем парламент VII созыва (64 рабочих пленарных дня против 49)».

Лишь 11 народных депутатов приняли участие во всех пленарных заседаниях, шесть из них – мажоритарщики. Антирекорд посещаемости принадлежит внефракционным депутатам Андрею Белецкому (посещено 5% всех пленарных заседаний), Дмитрию Ярошу (6%) и Андрею Денисенко (22%). В повестке дня функционирования парламента остаются проблемы дисциплины посещения пленарных заседаний, игнорирования процесса голосования отдельными фракциями, а также необходимость полноценной системы оценки качества законопроектов и планирования законотворческой деятельности.

По словам Айвазовской, в течение двух сессий работы (с 27 ноября 2014 г. по 17 июля 2015 г.) парламентарии подготовили 92,5% от общего количества 3711 законодательных актов, всего зарегистрированных в Верховной Раде, и успели рассмотреть около 40% всех зарегистрированных законопроектов и проектов постановлений. Чуть больше половины (58%) из рассмотренных парламентом законопроектов были результативно проголосованы и приняты. Из всех принятых законопроектов 65,5% были инициированы депутатами, 24,8% – Кабинетом министров Украины и 9,8% – президентом.

«Наибольшее среднее количество зарегистрированных законопроектов на 1 народного депутата (авторство или соавторство) приходится на членов фракции ВО «Батькивщина» (55), Радикальной партии Олега Ляшко (47) и внефракционных избранников (30). Типичные «середняки» - это «Народный фронт» (27), «Самопомич» (23) и «Блок Петра Порошенко» (22), группа «Воля народа» (19). Аутсайдеры по этому показателю – депутаты «Оппозиционного блока» и группы «Возрождение» (по 13)», - сказала Айвазовская.

По ее словам, по количеству содержательных законопроектов лидируют депутаты Олег Ляшко (130, Радикальная партия), внефракционные Юрий Левченко (127) и Михаил Головко (124).

По посещаемости народными депутатами пленарных заседаний, по данным письменной регистрации, во всех без исключения пленарных заседаниях приняли участие всего 11 народных депутатов Украины, шесть из них – мажоритарщики Игорь Гузь («Народный фронт»), Владимир Развадовский («Воля народа»), Игорь Артюшенко (Блок Порошенко), Артем Ильюк («Возрождение») и внефракционные Олег Осуховский и Андрей Ильенко.

Среди народных депутатов наименьшее количество пленарных заседаний посетили внефракционные Андрей Белецкий (5%), Дмитрий Ярош (6%), Андрей Денисенко (22%); депутат группы «Воля народа» Ярослав Москаленко (23%), член фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин (26%), член группы «Воля народа» Владимир Зубик (28%), член фракции Блока Порошенко Виталий Чепинога (29%) и внефракционный Константин Жеваго (29%). Айвазовская также отметила, что Дмитрий Добкин («Оппозиционный блок») остается единственным избранником (не учитывая незаконно удерживаемую на территории РФ Надежду Савченко), который в течение двух сессий не подготовил ни одного запроса, не выступал на пленарных заседаниях и не зарегистрировал ни одного законопроекта.

Наиболее дисциплинированными оказались члены фракции «Народный фронт», которые в среднем посетили 88% пленарных заседаний. Наименее активно участвовали в пленарных заседаниях члены депутатской группы «Возрождение» (68%).

Аналитик "Опоры" Александр Клюжев, в свою очередь, отметил, что фракция «Народный фронт» чаще всего поддерживала вынесенные на рассмотрение парламента проекты решений (в 69% случаев), второе и третье место по этому показателю разделяют фракции Радикальной партии Олега Ляшко (67%) и «Блока Петра Порошенко» (60%). Среди фракций правящей коалиции ВО «Батькивщина» меньше всего голосовала «за» проекты законов и постановлений, которые стояли в повестке дня (50%). «Интересно, что фракция «Оппозиционный блок» массово игнорировала голосования по вопросам повестки дня пленарных заседаний и меньше всех фракций поддерживала проекты законов и постановлений (голосование «за» только в 8,53% случаев)»,- отметил Клюжев.

Айвазовская также отметила, что рекордсменами по количеству выступлений являются главы фракций Олег Ляшко (Радикальная партия, 293 выступления), Юрий Луценко (Блок Порошенко, 196 выступлений) и Олег Березюк («Самопомич», 198 выступлений), а также внефракционный избранник Юрий Левченко (ВО «Свобода», 156 выступлений).

В рамках пилотного проекта Опора осуществляет мониторинг работы 36 депутатов-мажоритарщиков из 12 областей Украины.

Как отметила руководитель проекта Рада Опора Елена Рыбий, в течение мая - июня 2015 года 8 из 36 депутатов не провели ни одного приема граждан, что является системным нарушением положений Закона «О статусе народного депутата Украины». Среди них – Юрий Гарбуз, Роберт Горват, Василий Петевка, Иван Балога, Евгений Бакулин, Андрей Белецкий, Иван Мельничук и Андрей Деркач.

По ее данным, в течение мая только 20 из 36 избранников предоставили избирателям отчет о деятельности, а в июне ситуация изменилась – 25 из 36, причем качество отчетов существенно улучшилось.