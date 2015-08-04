Завтра стартует новый онлайн-проект "Избранные" для мониторинга хода предстоящей кампании по местным выборам

Киев. 4 августа. УНИАН. Завтра в Украине стартует новый онлайн-проект «Избранные», с помощью которого можно будет мониторить ход будущей кампании по местным выборам.

Об этом сообщил председатель общественной организации «Слово и Дело» Евгений Заика на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что этот проект будет посвящен анализу и комплексному мониторингу ситуации на местных выборах, которые состоятся в октябре 2015 года. По его словам, проект «будет касаться исключительно уровня городских голов областных центров». «По нашим подсчетам, из 22 городских голов или временно исполняющих обязанности городских голов, которые сейчас работают в этих городах, примерно 16 человек неофициально, конечно же, ведут подготовку к местным выборам и в неофициальном режиме заявляют о том, что они будут принимать участие в местной избирательной кампании на должность городских голов», - отметил Заика. Он сообщил, что «уже сейчас можно сказать, что центры политических конфликтов можно будет ожидать, скорее всего, в таких городах, как Харьков, Полтава, Запорожье, Луцк, Киев, Одесса, поскольку уже сейчас до официального старта избирательной кампании определенная конфликтность скрыта между различными лагерями кандидатов и соответствующими группами, которые стоят за ними».

Заика отметил, что реализация проекта будет проходить в два этапа. Он сообщил, что до начала избирательной кампании с помощью более чем 150 местных активистов, экспертов, журналистов и местной власти из разных регионов Украины будет проанализирована деятельность действующих городских голов областных центров Украины и будут опубликованы рейтинги их ответственности и безответственности. По его словам, в ходе избирательной кампании проект «Избранные» будет анализировать обещания и деятельность кандидатов в мэры. «Для рядового избирателя сейчас особенно важно понять, кто действительно был эффективным менеджером и обеспечивал развитие города, а кто декларировал популярные, однако нереалистичные планы», - сказал Заика.

Он сообщил, что новый онлайн-проект «Избранные» имеет свой сайт - www.obrani.org.ua. По его словам, каждый желающий сможет не только ознакомиться с информацией о мэре или о кандидатах, но и вспомнить предыдущие обещания последних и сформировать собственные приоритеты о необходимости их выполнения. Он отметил, что на сайте будет размещаться информация о том, «кто стоит за потенциальными кандидатами, начиная с их бизнес-ресурса, медиа-ресурса», а также «будем проводить аналитику и по технологам», которые работают с конкретными кандидатами, и «тогда мы сможем четко понять, какими кандидат технологиями и методами оперирует».

Заика сказал, что на сайте будет «индикатор проверки на «джинсу», на заказанность, на предвзятость материала».

Политический эксперт Евгений Магда отметил на пресс-конференции, что появление проекта «Избранные» является «важным и интересным моментом в общественно политической жизни». Он напомнил, что избирательная кампания стартует 5 сентября, и поэтому интересна информация ОО «Слово и Дело» о том, что во многих регионах эта кампания уже началась.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что проект весьма важен. При этом он отметил, что целесообразно было бы, чтобы этот проект был «информационно-просветительским даже перед началом избирательной кампании». По его словам, деятельность кандидатов нужно анализировать на порядочность, патриотизм и профессионализм.