В Киеве презентовали технологию "bebionic3" по бионическому протезированию верхних конечностей участников АТО

Киев. 6 августа. УНИАН. В Киеве презентовали технологию «bebionic3» («RLS Steeper», Англия) по бионическому протезированию участников АТО, потерявших верхние конечности.

Презентация состоялась сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил директор ООО «Ортотех-Сервис ГмбХ» Александр Стеценко, это передовая технология 2-го поколения. «Эта технология очень сложная. Специалисты нашего предприятия давно уже интересовались, была подготовительная работа. И в июне месяце было проведено обучение, стажировка специалистов, мы получили сертификаты. То есть мы можем сейчас осуществлять не только изготовление изделий, но и проводить сервисное обслуживание», - сказал он.

В таком протезе каждый палец двигается с помощью микродвигателей. Протез предусматривает 14 видов захватов по сравнению с кистью 1-го поколения (1 захват).

Кроме того, с помощью программного обеспечения можно индивидуально настраивать принцип работы кисти, порядок срабатывания захватов, учитывая силу импульса, которую выдают мышцы пациента.

Стеценко отметил, что для того, чтобы начать пользоваться таким протезом, необходимо пройти специальную подготовку: терапию, тренировку мышц и обучение.

Само изделие, добавил он, сделан из алюминия, титана и углеткани, и может выдерживать вес до 45 кг. Предполагается, что изделие проработает 5-6 лет. «Мы с производителем договорились, что будет установлено 2 года гарантии и сервисное обслуживание», - отметил Стеценко.

Во время пресс-конференции представительница украинской диаспоры от Благотворительной организации «Ukraine Aid» Наталья Трембач передала бионический тренировочный протез руки организации «Ортотех-Сервис ГмбХ».

Она также поблагодарила присутствующего на пресс-конференции бойца АТО Сергея Товстика. «Именно жизненная история Сергея, его семьи не оставила равнодушной нашу диаспору и доноров, которые помогли приобрести бионическую руку для занятий», - сказала Трембач.

В то же время Товстик продемонстрировал возможности работы тренировочного протеза.

«Это первый шаг, который мы сделали в интеграции Украины в мировую технологию протезирования», - отметил первый заместитель министра социальной политики Украины Василий Шевченко и добавил, что в начале российской агрессии против Украины отрасль находилась не в лучшем состоянии.

Шевченко напомнил, что протезирование участников АТО возможно за счет средств государственного бюджета, и на сегодняшний день есть несколько программ, одна из которых – это протезирование за рубежом, которая «вызвала больше вопросов, чем ответов».

В свою очередь председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко отметил, что если презентованная технология «зайдет в Украину, мы сможем протезировать наших бойцов здесь, в Украине, и предоставлять им сервисное обслуживание».

«Мы и деньги сэкономим, и ребятам не нужно будет ехать за границу, получать сервис за большие деньги», - сказал он и добавил, что на сегодняшний день на учете находятся 307 «ампутантов» верхних конечностей.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/58994