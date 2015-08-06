Оргкомитет конкурса "Мисс Украина 2015" инициировал научные исследования с целью поиска "гена красоты" украинских женщин

Киев. 6 августа. УНИАН. Национальный комитет конкурса «Мисс Украина 2015» инициировал научные исследования с целью поиска «гена красоты» украинских женщин.

О соответствующем совместном с лабораторией эпигенетики Института геронтологии им. Чеботарева НАМНУ проекте сообщила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Национального комитет конкурса «Мисс Украина» Ирина Копаница.

По ее словам, сейчас идет процесс формирования команды претенденток на конкурс «Мисс Украина 2015», в ходе которого отбирают девушек не только по внешним данным, но и изучают их характер, увлечения, предпочтения и тому подобное. Вместе с тем претенденткам предложено сдать анализ ДНК.

В ходе этого исследования, которое будет учитывать также информацию о родословной, физические данные, персональные особенности девушек, генетики надеются найти единый для всех красавиц «ген красоты», то есть узнать, из чего состоит красота украинских женщин с точки зрения науки, сказала Копаница.

Генетик лаборатории Вероника Бельская отметила, что изучение «украинской популяции» проводится учеными давно – начиная от вопросов старения, качества кожи, здоровья, нервных заболеваний и заканчивая такими интересными характеристиками, как питание, виды спорта, которые подходят человеку.

«У человеческой красоты есть очень много составляющих - это от внешности, с чего начинаются кастинги, и заканчивая характером, интеллектом. И во всех этих характеристиках есть генетическая составляющая... Те результаты, которые мы получим, это будут общие черты, которые характерны украинской красоте. Возможно, нам повезет, и мы получим какой-то уникальный результат и это будет один конкретный ген. Но все понимают, что единый ген найти будет достаточно сложно, это, скорее всего, будет комплекс признаков, характерных для идеальной украинской красавицы, которую все хотели бы видеть представителем Украины. То есть, это будет, наверное, генетический портрет», - считает ученый.

Результаты этого исследования планируется обнародовать во время финала конкурса, который состоится 22 сентября.

Фото новости с пресс-конференции в УНИАН : http://photo.unian.net/rus/themes/58996