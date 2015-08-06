Депутат Мосийчук сомневается в объективности отчета парламентской ВСК по событиям в Мукачево

Киев. 6 августа. УНИАН. Народный депутат, член временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий 11 июля в Мукачево Игорь Мосийчук выражает сомнение в объективности окончательного отчета ВСК из-за присутствия в ее составе парламентариев из Закарпатья.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Во время формирования ВСК парламентскими фракциями была допущена ошибка. А именно - включение депутатов, избранных от Закарпатья или жителей Закарпатья, имеющих отношение к событиям, которые в последние годы или десятилетия происходят на Закарпатье... В связи с этим возникает очень много вопросов относительно отчета ВСК... Отчет ВСК может быть если не предвзятым, то неполным - точно", - сказал Мосийчук.

Также он назвал ошибкой решение правительства о восстановлении в должности отстраненного руководителя Закарпатской таможни Романа Крутяка.

По мнению Мосийчука, это не могло произойти без личного лоббирования народного депутата от Закарпатья Михаила Ланьо. "Я не могу это подтвердить или опровергнуть - этим должна заняться Генеральная прокуратура", - отметил Мосийчук.

Также он выразил возмущение тем, что до сих пор не уволен с должности прокурор Закарпатской области, хотя при этом с должностей уволены руководители региональной милиции и УСБУ.

"Первое мое обращение о его увольнении Генеральная прокуратура проигнорировала и не отстранила прокурора... В то же время ВСК не поддержала мое второе обращение в Генпрокуратуру", - сказал Мосийчук.

Он назвал странными заявления представителей Генпрокуратуры о том, что в мукачевских событиях виноват исключительно «Правый сектор». «На Закарпатье десятилетиями действуют группировки, известные еще до появления там «Правого сектора», но Генпрокуратура не видит в этом проблемы», - заявил Мосийчук.

По его убеждению, благодаря общегосударственной огласке об огромных объемах контрабанды через закарпатскую границу, «есть уникальный шанс эту схему сломать».

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла перестрелка между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента. Председателем ВСК стал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Николай Паламарчук. В состав комиссии вошли: от «БПП» - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерев и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Самопомочи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.