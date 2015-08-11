За последние два года возросло количество студентов и абитуриентов, желающих обучаться в США – эксперт

Киев. 11 августа, УНИАН. За последние два года возросло количество студентов и абитуриентов, которые хотят начать свое обучение в США.

Об этом сказала директор агентства BN Education Group Оксана Чмыхало сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, связано это в первую очередь с миграционной политикой, особенно Великобритании. «Очень часто наши студенты после окончания высшего образования хотели бы проходить практику на территории той страны, где они обучались. Но, допустим, в Великобритании это стало невозможно, поскольку студент закончил высшее образование и покидает страну, он не может сделать никакую практику. В США же есть возможность легально - по этой же визе - находиться до двух лет для того, чтобы сделать практику, и именно поэтому студенты часто выбирают именно США, потому что есть возможность сделать практику, а потом, найдя роботу, они могут сменить студенческую визу на рабочую», - добавила директор агентства BN Education Group (http://bngroup.com.ua/) .

Чмыхало подчеркнула, что Агентство BN Education Group занимается организацией образованием за рубежом, в частности, средним образованием в таких странах, как Великобритания, США, Швейцария. По ее словам, «в США жемчужиной в нашей коллекции есть школа, расположенная в центре Нью-Йорка на Манхеттене - Leman Manhattan School». Она сообщила, что агентство является официальным представителем Nord Anglia Education - организации-владельца 41 школы по всему миру, в том числе Leman Manhattan School.

Региональный директор Nord Anglia Education по продажам в Восточной Европе Татьяна Девятиярова сообщила, что эти школы готовят к поступлению в «топовые, рейтинговые университеты мира». По ее словам, школа-пансион Leman Manhattan «уникальна тем, что она дает не только первоклассное образование, но также еще дает возможности большого города - дополнительные семинары, мастер-классы, посещение выставок». Она подчеркнула, что это международная школа, в которой учатся, кроме американцев, школьники из других стран, что позволяет детям познавать другие культуры и учить другие языки.

Девятиярова сообщила, что обучение в школе построено на индивидуальном подходе, то есть «приезжая к нам, ребенок получает полностью индивидуальный план, который может корректироваться». По ее словам, в школе учится 650 студентов, начиная с 15 лет. При этом она сообщила, что для безопасности детей в школе есть своя служба безопасности, камеры слежения и постоянно находятся педагоги, психологи. Также, по ее словам, родители учеников имеют доступ к базе данных успеваемости детей, к планам учебы.

«Мы решили, что в этом году мы хотим больше украинских студентов - они показали свои прекрасные возможности. Поэтому чтобы помочь, запустили пилотный проект - стипендия 30% для талантливых детей из Украины», - подчеркнула Девятиярова.

Она сообщила, что «школа не дешевая, так как она находится в самом Нью-Йорке, и это единственная школа-пансион такого рода». «Полный пакет стоит 82 тысячи долларов в год. Сюда включено все - и обучение, и проживание - дети живут на Wall Street в очень качественных апартаментах, а также включена медицинская страховка, учебники, компьютеры новые, трансферы и также дополнительные расходы во время каникул- поездки для детей», - сказала Девятиярова.

Чмыхало добавила, что документы для приема в школу «принимаются даже на сентябрь этого года, плоть до октября».

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/ukr/themes/59040