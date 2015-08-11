Партия "Возрождение" призывает ЦИК и ВР решить вопрос об участии в выборах временно перемещенных лиц

Киев. 11 августа. УНИАН. Политическая партия «Возрождение» призывает Центральную избирательную комиссию и Верховную Раду Украины решить вопрос о допуске к участию в местных выборах временно перемещенных лиц из Автономной Республики Крым и с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал первый заместитель председателя партии «Возрождение» Владимир Пилипенко на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что ЦИК имеет достаточный объем полномочий для того, чтобы «на уровне своих разъяснений установить определенный порядок и определенную процедуру для голосования тех, кто по паспорту зарегистрированы на временно оккупированных террористами или Российской Федерацией территориях», но переехали с этих территорий.

Политик напомнил, что законом о местных выборах определено право голоса тех, кто имеет в паспорте местную прописку. Пилипенко подчеркнул, что таким образом, лишаются права голосования полтора миллиона временно перемещенных лиц.

«Сегодня руководство политической партии «Возрождение» приняло решение официально обратилось в ЦИК по поводу предоставления таких разъяснений», - подчеркнул он и добавил, что существует опасность того, что даже если ЦИК и даст такие разъяснения, то возможны «определенные манипуляции определенных политических сил путем обжалования таких разъяснений, и они не могут вступить в силу в случае, если в результате судебного процесса по их обжалованию их действие будет приостановлено».

«Поэтому депутатская группа «Возрождение» в Верховной Раде уже подготовила и сегодня-завтра зарегистрирует соответствующий законопроект, чтобы ликвидировать эту правовую коллизию и предоставить право временно перемещенным лицам, зарегистрированным в установленном законом порядке, права голоса на соответствующих местных выборах», - подчеркнул Пилипенко.

По его словам, группа будет настаивать, чтобы уже в сентябре этот законопроект был проголосован в ВР.

Пилипенко сообщил, что партией «Возрождение» подготовлено и направлено сегодня обращение к миссии ОБСЕ в Украине, а также в офис Совета Европы в Украине относительно проблемы с ограничением прав временно перемещенных лиц в части их участия в местных выборах в октябре 2015 года. При этом политик подчеркнул, что такое право гарантировано законом о статусе временно перемещенных лиц, а также Конституцией Украины, поскольку «Конституция предусматривает только три случая, когда лицо не может голосовать на выборах - если лицо не достигло 18 лет, когда лицо является недееспособным, что установлено судом, а также когда лицо не является гражданином Украины».

«Здесь нарушаются и определенные международные правовые обязательства Украины, потому что на международном уровне гарантировано право лиц, временно перемещенные в пределах одной страны, голосовать на выборах - это предусмотрено принципами ООН от 1998 года, а также на уровне резолюций Комитета министров ПАСЕ», - отметил Пилипенко.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/59045