Минобороны сэкономило более 15 млн грн благодаря переходу на систему электронных закупок

Киев. 11 августа. УНИАН. Министерство обороны Украины по результатам проведенных тендеров в рамках системы электронных государственных закупок сэкономило 15,7 млн грн за счет снижения ожидаемой стоимости товаров в ходе аукционов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил администратор электронных закупок Минобороны Павел Кириенко.

По его словам, с 29 июня Минобороны объявило 178 тендеров на общую сумму 679,8 млн грн в рамках системы электронных госзакупок Prozorro. На сегодняшний день уже проведены электронные аукционы по 61 тендеру на сумму 226 млн грн, предварительная экономия на которых составила более 20 млн грн. Однако сейчас по итогам проведенных тендеров решение об акцептах, на которых зафиксирована цена перед подписанием договора, есть только по 16 тендерам на сумму более 174 млн грн. По данным торгам общая сумма экономии составила 15,7 млн грн.

«По 16 процедурам комитетом конкурсных торгов уже принято решение об акцепте, и на этой неделе подписываются первые договоры на поставку продукции с победителями электронных аукционов на общую сумму 174 млн грн и с экономией 15,7 млн грн. Мы достигли от 8% до 15% экономии на каждой закупке», - сообщил Кириенко, добавив, что из более 60 проведенных конкурсов по 12 были отменены результаты из-за изменения технических параметров продукции министерством.

Как сообщил Кириенко, сейчас Минобороны проводит электронные тендеры для закупки товаров по вещевому, медицинскому, продовольственному и топливному обеспечению Вооруженных сил.

«Это больше чем половина всех закупок Министерства обороны», - сказал Кириенко.

При этом он добавил, что электронные торги позволили сократить время закупки для армии, сделать систему прозрачной для поставщиков Вооруженных сил, а также привлечь новых поставщиков и производителей, которые раньше боялись работать с Министерством обороны.

Присутствовавший на пресс-конференции координатор системы электронных государственных закупок Prozorro Андрей Кучеренко отметил, что на сегодняшний день к проекту уже присоединились 6 частных торговых площадок, на которых проводятся аукционы, и ещё 4 площадки готовятся для проведения госзакупок. При этом он отметил, что в системе Prozorro кроме Минобороны работает также более 200 государственных заказчиков, а количество проведенных тендеров составляет более 5 тысяч с общим бюджетом в 1,5 млрд грн.

«Крупнейший заказчик по количеству объявленных тендеров – это Министерство инфраструктуры. Крупнейший по стоимости объявленных торгов – это Министерство обороны», – добавил Кучеренко.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу министра оборони №257, все закупки Минобороны по вещевому, медицинскому, продовольственному и топливному обеспечению будут проводиться на открытых электронных торгах. Минобороны стало первым министерством, внедрившим систему электронных закупок.

По данным Минобороны, проведение закупок в электронном формате позволит сэкономить министерству в будущем порядка 30% средств от объема всех закупок.

10 апреля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов для подписания программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам.

Система электронных госзакупок, внедрить которую Министерство экономического развития и торговли планирует до конца 2016 года, будет построена путем объединения инфраструктуры волонтерского проекта по прозрачности госзакупок Prozorro и публичного портала госпредприятия «Внешторгиздат».

Согласно данным Минэкономразвития, проведение и активное использование в Украине системы электронных государственных закупок, объем которых составляет около 200 млрд грн в год, позволит сэкономить порядка 20-40 млрд грн бюджетных средств.