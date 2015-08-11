Генеральный директор "Практикер-Украина" просит силовиков остановить рейдерскую атаку на предприятие

Киев. 11 августа. УНИАН. Генеральный директор торговой сети «Практикер-Украина» Алексей Мечинский просит Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и МВД предотвратить рейдерскую атаку на предприятие и проверить факт вероятной причастности к организации преступлений лиц, причастных к финансово-хозяйственной деятельности компании. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции УНИАН во вторник.

По его словам, на данном этапе рейдеры пытаются хотя-бы на время отстранить от контроля над торговой сетью руководство «Практикер-Украина». С этой целю злоумышленники предоставили Службе безопасности Украины поддельные документы компании и «Правого сектора», которые якобы свидетельствуют о финансировании террористов через магазин в Макеевке Донецкой области.

На самом деле, по словам Мечинского, «Практикер-Украина» не контролирует данный магазин с ноября прошлого года, о чем руководство официально уведомило всех своих бизнес-партнеров. Более того, представители «Правого сектора» признали факт подделки бланков организации.

«По результатам посещения у СБУ нет никаких претензий к финансово-хозяйственной деятельности «Практикер-Украина», в том числе по вопросам магазина в городе Макеевка», - сказал Мечинский.

Более того, по его словам, к организации и реализации сценария захвата корпоративных активов причастны бывшие сотрудники компании, которым будет объявлено об увольнении за хищение средств и имущества торговой сети.

«Убежден, что организаторами рейдерской схемы выступает группа лиц, включая сотрудников компании», - сказал Мечинский.

Он также добавил, что торговая сеть является прибыльной, что позволяет исправно платить налоги в бюджеты различных уровней и помогать Вооруженным силам Украины и добровольческим батальонам с момента начала проведения операции в зоне АТО.

«С момента начала операции в зоне АТО «Практикер-Украина» оказала бойцам украинских добровольческих батальонов «Азов», «Айдар» и прочим финансовую поддержку в размере свыше 54 тыс. грн.», - констатировал Мечинский.

Как ранее сообщалось, в начале 2014 года обанкротившаяся материнская компания Praktiker AG продала свою украинскую дочку Kreston Guarantee Group в интересах третьего лица.

Тогда управляющий партнер Kreston Guarantee Group Алексей Мечинский заявил, что основной задачей компании будет "сокращение операционных затрат магазинов" для расчетов "с поставщиками". Кроме того, по его словам, во всех магазинах Praktiker будут пересмотрены концепции и ассортимент для избежания прямой конкуренции со стороны "Эпицентра" и Leroy Merlin.

Справка УНИАН. «Практикер-Украина» - торговая сеть, специализирующаяся на торговле строительным инструментарием и материалами. Сеть насчитывает в Украине 4 магазина. Собственником торговой сети на 75% выступает компания Kreston Guarantee Group.