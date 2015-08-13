СПУ примет участие в местных выборах в обновленном составе - председатель партии

Киев. 13 августа. УНИАН. Социалистическая партия Украины примет участие в местных выборах в обновленном составе и надеется преодолеть 5-процентный барьер.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель партии Николай Садовой.

Садовой проинформировал, что 1 августа на втором этапе 20-го внеочередного съезда СПУ было избрано новое руководство партии - председатель и политический совет.

Также была утверждена новая официальная символика Соцпартии, усовершенствован устав партии.

Он также добавил, что на съезде перед новым руководством была поставлена задача вернуть партию в активную политику, обновить программу партии и разработать план по выходу государства и общества из социально-экономического коллапса.

Кроме того, председатель СПУ заявил, что его политическая сила рассчитывает преодолеть на местных выборах в октябре 5-процентный барьер, в частности, и за счет потенциальных избирателей Коммунистической партии Украины.

“Что касается избирателей, то все будет зависеть от того, как мы поработаем на местах, как мы дойдем к этим людям, объясним им свою идеологию. Мы готовы к этому, уже начали эту работу, и я думаю, что мы преодолеем 5-процентный барьер, в том числе и с помощью электората, который ранее поддерживал Компартию”, - сказал Садовой.

Также председатель Социалистической партии Украины заявил, что двери его политической силы открыты для членов Компартии. “Что касается коммунистов и их участия в наших списках, то если они выйдут из Компартии, то они имеют право обратиться к нам как граждане. У нас есть 3-месячный испытательный срок, и кто раньше обратился, то может быть в наших списках или как беспартийный, или как член нашей партии”, - отметил он.

Также Садовой добавил, что руководство Соцпартии было кардинально обновлено, и ни один из бывших ее руководителей сейчас не работает ни на руководящих должностях партии, ни вообще не входит в партию: “дело каждого члена Соцпартии - быть в партии или нет. Прошлое руководство почти все вышло из соцпартии и ушло в другие партии. Мы очистились. Но если они захотят вернуться в Соцпартию - двери открыты: испытательный срок - и на рядовых началах можно восстановиться”.