Результаты местных выборов в 5 городах станут определяющими для дальнейшего развития ситуации в стране - политолог

Киев. 13 августа. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что результаты местных выборов в 5 украинских городах станут знаковыми и определяющими для дальнейшего развития ситуации в стране.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Эти местные выборы должны стать выборами, когда старые правила проведения избирательной кампании могли бы уйти в небытие», - отметил Бала.

Он выразил мнение, что политическим силам во время выборов необходимо, в частности, заняться вопросом явки избирателей. «Одна из технологий, которую стоит применить, - это технология, связанная с поднятием явки на выборах. Это может иметь довольно неприятный результат для действующих политических сил, которые сейчас считаются фаворитами, которые фактически писали для себя этот избирательный закон. И наоборот, это может быть приятным сюрпризом для тех политических сил, которые, возможно, и не рассчитывают, и сомневаются, стоит или не стоит им участвовать в избирательной кампании», - сказал эксперт.

Бала также отметил, что 5 городов в Украине должны стать знаковыми во время выборов «с точки зрения того, как дальше будет развиваться ситуация в стране»: Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепропетровск.

«Это довольно знаковые города, потому что в той или иной мере там основные политические игроки будут между собой выяснять отношения», - сказал он.

Эксперт отметил, что местные выборы станут большим экзаменом для граждан, потому что «нужно брать на себя ответственность и понимать, что недалекое будущее будет зависеть в значительной степени от того, какие будут результаты именно на этих местных выборах».

«Местные выборы будут очень знаковыми для страны. Скорее всего, они будут проводиться в довольно жесткой форме», - сказал Бала и выразил мнение, что после выборов, в частности, некоторые политические силы могут «сойти с арены».

Он также выразил мнение, что по результатам выборов ни один из мэров в больших городах не будет иметь своего большинства в горсоветах. «Возможно, стоимость депутатского мандата или группы депутатов, которые могут сделать большинство, будет более действенной и желаннее, чем даже должность городского головы. Еще, тем более, не зная, каким образом будет распределяться административная власть», - сказал эксперт.

В свою очередь заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий выразил убеждение, что эти выборы «с самого начала – сплошной обман». «Обман состоит в том, что это никакие не открытые списки. Эти выборы будут идти в основном по так называемой скрытой мажоритарке с преференциями. Что не является не то что неоткрытыми списками, наоборот – антиподом открытых списков», - сказал он.

По его словам, сейчас даже не все участники кампании понимают суть нового избирательного закона. «Зачастую интересы депутата не отвечают интересам партии: партии все равно, кто пройдет, а кандидату хочется именно стать депутатом. Потом это считается по количеству голосов: ты можешь быть первым в этом техническом округе, но у тебя будет одного голоса не хватать, и какой-то кандидат из твоей же партии, который занял на своем округе 3-4 место, станет депутатом. Непонимание этой ситуации часто ставит людей в тупик: как проводить кампанию?», - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас «разрабатываются технологии, где чтобы выиграть конкретному кандидату в техническом округе, необходимо сделать так, чтобы его же коллеги по его же партии не набрали больше него». «Тогда у него есть шансы победить. Это новая технология, новый подход к выборам, который заставляет больше бороться не со своими политическими конкурентами, а со своими однопартийцами», - отмечает Голобуцкий.

Кроме того, он отметил, что для участия в местных выборах «произошло объединение «БПП» с «УДАРом» на очень интересных условиях: в Киеве и Киевской области, еще 3 областях «БПП» и «УДАР» делят квоты 50 на 50, а по всей остальной Украине делят квоты 70 на 30».

««УДАР», наверное, это его последняя избирательная кампания. Потому что не участвовать в очередной кампании, - это для большинства политических проектов становится смертью», - сказал эксперт.

Голобуцкий также отметил, что «Народный фронт» не пойдет самостоятельно на выборы». «Поскольку явно не может нигде преодолеть 5% барьер. Поэтому сейчас происходят очень активные торги с «БПП», «УДАРом», этим новым объединением», - сказал он.