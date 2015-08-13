Жена бизнесмена Евланчика просит чету Порошенко содействия в возврате незаконно отобранных у нее детей

Киев. 13 августа. УНИАН. Жена украинского бизнесмена Сергея Евланчика Марина Кутепова просит президента Украины Петра Порошенко и его жену Марину Порошенко содействия в возврате незаконно отобранных у нее экс-супругом детей.

Об этом Кутепова заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она рассказала, что после решения супругов расторгнуть свои отношения в марте этого года муж забрал у нее 7-летнюю дочь, увез в неизвестном направлении, не дает видеться, общаться, всячески избегает встреч и звонков. Что касается 9-летнего сына, который учится в Великобритании, то по приезду нынешним летом на каникулы в Киев он также был увезен отцом, и мать была лишена возможности встретиться с ребенком.

"Отец полностью изолировал дочь от каких-либо внешних контактов с матерью, родственниками, друзьями. Кроме того, ребенок с марта не посещает школу. Помимо этого, от мужа поступают угрозы, что он (являясь гражданином России), вопреки желанию матери, украинским законам может увезти дочь в Россию", - сказала Кутепова.

По ее словам, она вместе с адвокатом обратились в суд, который вынес решение с запретом вывоза детей за пределы страны без согласия их матери, о чем соответствующим образом уведомлены пограничные службы. В тоже время, как отметила Кутепова, ее неоднократные обращения в Печерский, Голосеевский, Святошинский районные управления милиции, опекунский комитет с заявлениями установить местонахождение дочери надлежащего результата не возымели, также как и не расследуется заявление о нанесении ей охранником мужа телесных повреждений в августе этого года.

"Судя по тому, как все происходит, есть основания подозревать, что мой муж имеет на них какое-то влияние", - предположила Кутепова. Она подчеркнула, что на сегодняшний день она не претендует на какое-либо имущество, а ее главная цель – вернуть детей. "От меня нет ни одного иска, что я претендую на что-то. Я претендую сейчас только на детей и то место, где мы проживали... Я готова воспитывать "50 на 50". Я понимаю, что при его деньгах он может выиграть любые суды, но думаю, что он образумится и поймет, что детям нужна мать", - отметила Кутепова.

"Также хочу обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, как гаранту Конституции, и Марине Порошенко, первой леди Украины и матери четырех детей – помогите мне вернуть моих детей. По статье 9 Конвенции ООН мать ни при каких обстоятельствах не должна разлучаться с детьми", - подчеркнула она.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/59080